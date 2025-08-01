Николай Патрушев выступил на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии

ЦАМТО, 31 июля. Увеличение военной активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, это может привести к неконтролируемой эскалации напряженности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"В Арктической зоне России Запад уже давно реализует комплекс политических, правовых, военных и экономических мер, направленных на срыв наших планов освоения Арктики, в том числе на оспаривание российского суверенитета над Северным морским путем. Западники прилагают серьезные усилия для изменения военно-политической конфигурации на Крайнем Севере, в том числе с помощью внерегиональных игроков", – сказал Н.Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.

Натовцами ведется активная отработка действий надводного и подводного флота в высоких широтах, оттачивается проведение экспедиционных операций, разведывательно-диверсионных действий, добавил он.

"Особую обеспокоенность вызывают участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полеты вблизи российских баз", – отметил Н.Патрушев.

"Увеличение военной активности США и НАТО в арктическом пространстве повышает вероятность инцидентов, что может привести к неконтролируемой эскалации напряженности", – подчеркнул он.

"Одной из важнейших задач развития создаваемого Трансарктического транспортного коридора является обеспечение его безопасного функционирования. Уже сегодня очевидно, что страны Запада предпринимают различные действия по созданию препятствий для реализации проекта, дающего России уникальную возможность работать и развиваться в условиях санкционного давления, имеющего цель парализовать торговлю России", – сказал Н.Патрушев.

Собственные арктические стратегии разработали и утвердили США и Франция, а Великобритания обозначила Арктику в качестве региона критической важности для своей безопасности, развивая подводный флот и сотрудничество с арктическими союзниками, заявил Н.Патрушев.

"Вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО в 2023 году радикально изменило геополитический ландшафт Арктики. Теперь семь из восьми арктических стран являются членами НАТО", – добавил он.

"Страны НАТО пытаются придумать собственные трактовки международного морского права с тем, чтобы по своему усмотрению регулировать проход наших судов через Датские проливы, а также останавливать их в других районах Балтики, например, под предлогом экологического контроля. Министр обороны Польши открыто призвал к пересмотру "устаревших", по его мнению, правил судоходства в Балтийском море, мотивируя свою позицию тем, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса", – отметил Н.Патрушев.

И это далеко не полный перечень потенциальных угроз национальным интересам России, подчеркнул он.

"В результате усилий стран НАТО район Балтийского моря из некогда спокойного превращается в район военно-политической нестабильности. Подрыв "Северных потоков" показывает, что Запад готов реализовывать даже террористические акты", – подчеркнул Н.Патрушев.

"Напомню, что натовцы активно разрабатывают и тестируют новейшие безэкипажные средства и автономные подводные аппараты, способные действовать скрытно и наносить внезапные удары практически по любым надводным и подводным объектам. Кроме того, проводится постоянный мониторинг окружающей обстановки, в том числе на базе беспилотных технологий", – сказал Н.Патрушев.

По его словам, финские, шведские, датские, польские и германские военно-морские силы активно наращиваются на основе самых современных технологий, отрабатывают коалиционные действия под единым натовским руководством.

"С прошлого года в германском Ростоке действует региональный морской штаб НАТО. Это означает, что нам необходимо учитывать совокупный потенциал альянса на Балтике, не говоря уже о возможности его усиления за счет флотов внерегиональных натовских государств", – сообщил Н.Патрушев.

Запад также ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил Н.Патрушев.

"Ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать", – сказал Н.Патрушев.

"Кроме того, имеется информация о том, что Запад планирует привлекать частные военные компании для усиления контроля за движением подсанкционных судов", – сказал Н.Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии, оценивая спектр угроз Российской Федерации на морских направлениях.