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Военное обозрение

Процесс пошел: власти Никарагуа официально признали ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Никарагуа направили президенту РФ Владимиру Путину послание, в котором выразили полную поддержку действиям России на Украине. Лидеры страны Даниэль Ортега и Росарио Мурильо назвали нашу спецоперацию борьбой с украинским неонацизмом, а также официально признали ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области неотъемлемой частью РФ.

Кроме того, в тексте документа, опубликованном на правительственном сайте, лидеры Никарагуа осудили Североатлантический альянс за поддержку Киева и заявили, что Москва защищает свой суверенитет и безопасность. Они выразили соболезнования семьям погибших российских военных, назвав их «защитниками мира».

Как подчеркнули Ортега и Мурильо в своём послании, победа России в текущем противостоянии будет означать конец всеобъемлющему влиянию гегемонических держав и мировому фашизму.

Подводя итоги, сопрезиденты Никарагуа пожелали российскому лидеру крепкого здоровья, а гражданам РФ – процветания.

Стоит отметить, что данное латиноамериканское государство уже не впервые открыто поддерживает Россию. В частности, страна, которой с 2007 года управляет Ортега, ранее голосовала против резолюций ООН, осуждающих нашу СВО на Украине.

Нынешнее заявление подтверждает стремление властей Никарагуа к справедливому многополярному мироустройству, а также указывает на их безусловную поддержку России в текущем геополитическом противостоянии.

Напомним, что данная латиноамериканская страна ранее подала заявку на вступление в БРИКС.

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