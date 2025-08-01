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ЦАМТО

AM General поставит дополнительные ББМ HMMWV СВ США

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HMMWV
HMMWV.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 31 июля. Минобороны США 29 июля объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с AM General LLC дополнительного контракта на поставку высокомобильных многоцелевых бронеавтомобилей M1165A1B3 HMMWV.

Стоимость заказа составляет 126,53 млн. долл. Данное решение является частью более масштабной программы модернизации парка легких тактических автомашин СВ США, предназначенных для удовлетворения различных потребностей. Заключенное соглашение увеличивает общую стоимость закупок HMMWV до 3,05 млрд. долл.

Работы по контракту будут выполнятся на предприятии компании AM General в Саут-Бенд (шт.Индиана) и, как ожидается, будут завершены к 28 августа 2027 года.

Предметом нового заказа является бронеавтомобиль M1165A1B3, представляющий собой вариант, предназначенный для командования и связи, обеспечивающий перевозку личного состава или оборудования в условиях повышенной опасности. Он оснащен 6,5-литровым дизельным двигателем GEP V8 мощностью 190 л.с. и автоматической коробкой передач, что позволяет развивать максимальную скорость 113 км/ч. M1165A1B3 может преодолевать вброд водные преграды глубиной до 1,52 м, оснащен шинами Run-Flat, позволяющими проехать 48 км после получения повреждения. Полная масса бронеавтомобиля – 5488 кг, масса полезной нагрузки – 1012 кг. M1165A1B3 оснащен системой кондиционирования воздуха, усиленной подвеской, автоматической системой пожаротушения (AFES) и ремнями безопасности. Для защиты машина оснащена устанавливаемым на заводе комплектом бронирования B3, усиленным бронированием днища, энергопоглощающими сиденьями.

Контракт отражает намерение Министерства обороны США поддерживать парк HMMWV в рабочем состоянии и даже обновлять его. Несмотря на закупки новой техники, включая ББМ JLTV, HMMWV остается основным легким бронеавтомобилем, использующимся для обеспечения логистики, разведки, командования и эскорта.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
JLTV
Компании
AM General
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