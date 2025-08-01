Патрушев рассказал об алгоритмах для сообщения с Калининградской областью

Патрушев: Минтранс создал алгоритмы для сообщения с Калининградской областью

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минтранс России разработал алгоритмы действий на случай возможных транспортных ограничений на Балтике и в сообщении с Калининградской областью, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

На заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии Патрушев рассказал о мерах обеспечения безопасности Трансарктического транспортного коридора.

"Минтрансом России разработаны алгоритмы действий на случай возможных транспортных ограничений в Балтийском море и в сообщении с Калининградской областью", - отметил он.

Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, заявил Патрушев ранее в интервью РИА Новости.