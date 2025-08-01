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Военное обозрение

Китай наращивает закупки меди в России, пока Трамп грозит санкциями

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Источник изображения: topwar.ru

Пока американский президент Дональд Трамп пытается угрожать России и другим странам БРИКС, торговля между ними лишь идет по нарастающей. Особенно это касается Китая.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», за шесть месяцев этого года КНР закупила 564 тысячи тонн российской меди. Из этого объема 339 тысяч тонн приходится на медную руду и 190,5 тысячи на катодную медь. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года поставки этого металла из России выросли на 81 процент.

Такой рост эксперты связывают с двумя основными факторами – отменой российских экспортных пошлин, действовавших в 2024 году, и введением 50-процентных пошлин на этот металл в США. Кроме того, повлияло на это и оживление китайской экономики.

С приходом вновь к власти Трамп развязал тарифные войны по всему миру, включая и союзников. Особенно напряженным в этом отношении стало противостояние с Пекином. Из-за обострения тарифного противостояния Китай вдвое снизил импорт американской меди.

А ранее в Вашингтоне выступили с фактическими угрозами в адрес России и её основных торговых партнеров, среди которых Китай и Индия, обещая новые пошлины, если на Украине не будет достигнут мир.

В Кремле в ответ на угрозы новых санкций заявили, что Россия уже давно живет под санкциями и выработала к ним иммунитет.

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