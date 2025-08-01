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ТАСС

Аналитик Коротченко назвал освобождение Часова Яра "маркером" военных успехов РФ

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Главный редактор журнала "Национальная оборона" также отметил особый символический и военно-политический смысл произошедшего в контексте "ультиматума" президента США Дональда Трампа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Часов Яр в ДНР является свидетельством эффективного выполнения российскими войсками поставленных задач СВО. Такое мнение ТАСС выразил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Часов Яр ДНР Южной группировкой войск.

"Непрерывное продвижение российских группировок войск вдоль всей линии боевого соприкосновения, переход под контроль ВС РФ новых населенных пунктов и новых территорий, включая Часов Яр, - это свидетельство того, что Россия успешно продолжает СВО и не намерена отказываться от базовых принципов и целей, которые были объявлены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал аналитик.

Он подчеркнул, что "освобождение Часова Яра можно считать "маркером" российских военных успехов".

Кроме того, аналитик отметил, что освобождение Часова Яра носит особый символический и военно-политический смысл в контексте "ультиматума" президента США Дональда Трампа.

"Россия в складывающейся ситуации сохраняет спокойствие, уверенность, российские военные действуют максимально эффективно, продолжается работа по уничтожению объектов критической инфраструктуры режима Зеленского и подрыв его устойчивости. Можно быть уверенным, что никакое давление извне со стороны Запада не остановит выполнение задач СВО", - добавил Коротченко. 

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