Натяжитель гусеницы – один из ключевых элементов конструкции ходовой системы спецтехники. Именно от этого узла зависит натяжение цепи. Неисправная работа механизма может привести к снижению управляемости и преждевременному износу многих элементов ходовой части техники.

Исправный натяжитель гусеницы обеспечивает правильное натяжение цепи, что минимизирует риск возникновения многих аварийных ситуаций. Однако даже своевременное прохождение техобслуживания и соблюдение правил эксплуатации техники не исключает появление неполадок. Рассмотрим самые распространенные неисправности натяжителей и поговорим о способах их устранения.

Распространенные неполадки натяжителей гусениц

Основу конструкции узла составляют гидравлический цилиндр, направляющие ролики и пружины. Механизм также имеет регулировочный болт, некоторые модели оснащаются домкратом. В процессе интенсивной эксплуатации повышенным нагрузкам подвергаются все элементы конструкции натяжителя, что может привести к возникновению неполадок.

О неисправности механизма говорят следующие признаки:

Видимые перекос гусеницы, провисание цепи. Подтекание гидравлической жидкости. Невозможность отрегулировать натяжение цепи из-за заедания механизма. Стук, треск и скрип при движении техники. Смещение в сторону при движении, утрата маневренности.

Эксплуатация спецтехники с поврежденными натяжителями может привести к выходу из строя многих узлов и механизмов ходовой части. К тому же их неисправность повышает риск возникновения аварийных ситуаций, не позволяет обеспечить достаточную эффективность и безопасность эксплуатации спецтехники. Эксперты рекомендуют проводить диагностику и ремонт при появлении любых признаков неполадок.

Способы устранения неисправностей натяжителей гусениц

Комплексной диагностике предшествует демонтаж механизма. Для этого технику устанавливают на ровную поверхность, фиксируют раму при помощи домкрата, после чего откручивают крепежи и отсоединяют гидравлическую магистраль.

Затем проводится комплексная диагностика механизма. После разборки узла гидравлический цилиндр проверяют на предмет наличия следов коррозии и деформации. Тестируется упругость пружин, при выявлении дефектов детали меняют на новые. Также проверяют состояние сальников и уплотнителей, при необходимости производится их замена.

После восстановления или замены поврежденных деталей натяжитель собирают, смазывают и устанавливают на прежнее место. Проводится подключение гидравлики, после чего проверяется герметичность образованных соединений. Финишным этапом является выставление рекомендованного производителем давления для требуемого натяжения гусениц.