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Военное обозрение

«Вертолётный» пулемёт на танк: в США тестируют новую защиту «Абрамсов» от дронов

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Источник изображения: topwar.ru

26 июля 2025 года 1-я бронетанковая дивизия армии США начала полевые испытания модернизированного M1 Abrams, оснащённого шестиствольным пулемётом M134 Minigun, пишет портал Army Recognition. Необычная модификация, о которой сообщили в официальном аккаунте подразделения в соцсети, призвана усилить защиту танка от дронов – одной из главных угроз на современном поле боя.

В материале говорится, что Minigun, обычно устанавливаемый на вертолёты и боевые машины спецназа, заменил стандартный 7,62-мм M240 на башне Abrams. Его скорострельность достигает 6000 выстрелов в минуту, что делает данное оружие мощным инструментом против беспилотников различных типов.

В ходе испытаний наводка велась вручную через прицел Trijicon MGRS, а боезапас в 3000 патронов размещался рядом с башней.

Как пишут авторы статьи, решение установить авиационный пулемёт на танк продиктовано опытом боевых действий, в частности – конфликтом на Украине, где дешёвые дроны неоднократно доказывали уязвимость даже самых защищённых бронемашин.

В свою очередь, «Абрамс» с Minigun может стать последним рубежом обороны, если стандартные системы активной защиты не справятся с атакой с воздуха. Пока испытания носят экспериментальный характер, но в будущем систему могут автоматизировать, добавив радарное наведение по аналогии с морским комплексом Phalanx CIWS.

Эксперты отмечают, что подобные разработки уже ведутся в других странах. Иран устанавливает клоны M61A1 на колёсные шасси, Польша создала автономный комплекс на базе 12,7-мм Gatling-пулемёта WLKM, а Китай использует 30-мм шестиствольные пушки LD2000 для защиты наземных объектов.

Турецкая компания MKE недавно представила мобильную систему TOLGA с комбинированной защитой от дронов. Однако американский вариант пока уступает в автоматизации, зато сочетает высокую огневую мощь с защищённостью тяжёлой бронетехники.

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