Минобороны Эстонии представило план развития на 2026-2029 гг. на сумму 10 млрд. евро

ЦАМТО, 31 июля. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил об утверждении нового четырехлетнего плана развития национальной обороны (на 2026-2029 гг.) стоимостью более 10 млрд. евро.

По информации Defence-industry.eu, "План развития" предусматривает выделение четверти инвестиций на боеприпасы, 37% – на закупки ВиВТ и 14% – расходы на персонал, а также развитие инфраструктуры и разведку. При этом, согласно плану, расходы на оборону к 2029 году достигнут 5,42% ВВП.

"План развития", как заявлено, сверстан с учетом целевых показателей НАТО.

В частности, план значительно расширяет возможности, связанные с беспилотниками, включая дополнительные закупки ударных и разведывательных БЛА, а также интеграцию БЛА в подразделения от батальонного до дивизионного уровня.

В сегменте Сухопутных сил ключевыми приоритетами названы усиление огневой мощи за счет возможностей нанесения ударов на большой дальности, развитие глубокой разведки путем формирования батальона ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance) и усиление радиоэлектронной борьбы. Дополнительные инвестиции включают создание артиллерийского полка, совершенствование инженерных подразделений и замену боевых машин CV-90 в разведывательном батальоне.

В сегменте противовоздушной обороны будет сформирована специальная бригада ПВО, в состав которой войдут средства малой и средней дальности, такие как "Мистраль", "Перун" и IRIS-T. Дополнительные закупки запланированы на 2026-2027 годы. В 2025 году будет проведено соответствующее исследование рынка в сегменте противоракетной обороны.

Военно-морские силы обновят минные тральщики, приобретут два новых патрульных катера, расширят возможности морского наблюдения. Дополнительные инвестиции в данном сегменте включают закупку морских мин и ракетных систем береговой обороны Blue Spear (5G SSM) компании Israel Aerospace Industries Ltd.

Финансирование Сил самообороны Эстонии ("Кайтселийт") увеличится с 240 млн. евро (в 2025-2028 гг.) до более чем 314 млн. евро (в 2026-2029 гг.). Средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры в таких уездах, как Ярва, Пылва, Выру и Рапла. Будет модернизировано более 10 стрельбищ, а также построена новая инфраструктура для подразделений в Пылва и Вырумаа.

Общий объем инвестиций в инфраструктуру составит 470 млн. евро. В число проектов входят развитие т.н. "Балтийской оборонительной зоны", учебного полигона Нурсипалу, нового комплекса в Нарве и передового командного пункта для подразделения корпусного уровня. Военный лагерь Реэдо также получит дальнейшее развитие.

Кадровые реформы предусматривают увеличение численности профессиональных военнослужащих и технических специалистов, повышение денежного довольствия, а также поддержку резервистов и военнослужащих срочной службы. Х.Певкур отметил, что Силы самообороны Эстонии станут "более современными, с лучшей ситуационной осведомленностью, вооружением, подготовкой и боеприпасами".

Эстония также планирует инвестировать 50 млн. евро в оборонную промышленность и инновации, включая создание командования по перспективным возможностям и инновациям, а также нового парка (центра) оборонной промышленности в Пярнумаа.

Х.Певкур подчеркнул, что "разработан детальный план закупок, и многие проекты уже реализуются".