Вооруженные силы Латвии закупили национальные внедорожники VRF

ЦАМТО, 31 июля. Минобороны Латвии сообщило, что командование ВС страны 23 июля заключило с национальной компанией VR Cars Ltd. контракт на закупку легких тактических автомашин VRF (производная от VR FOX).

Эти машины разработаны специально для военного применения в соответствии с требованиями Вооруженных сил.

Как заявил министр обороны Андрис Спрудс, компания VR Cars Ltd. получила грант от Министерства обороны, а командование ВС провело с предприятием консультации по требованиям к машине и испытания опытного образца, по результатам которых он был признан соответствующим требованиям.

Первоначально планируется получить партию из 30 ед. VRF. Предполагается, что поставка техники начнется в первой половине 2027 года. Стоимость закупки не разглашается.

Подписание контракта позволяет приступить в Латвии к серийному производству военных внедорожников, что должно способствовать как надежности цепочки поставок, так и развитию латвийской оборонной промышленности за счет привлечения национальных производителей к поставке запасных частей.

Поддерживая национальную технологическую базу, предполагается обеспечить ВС Латвии необходимыми легкими тактическими автомашинами, развить компетенции в разработке новых моделей и модификаций, адаптированных к потребностям своих Вооруженных сил и союзников.

Как сообщалось, в 2020 году компания подала заявку на участие в проводимом Министерством обороны для поддержки разработки продукции военного или двойного назначения грантовом конкурсе. Целью конкурса являлась разработка прототипа нового тактического автомобиля, соответствующего требованиям Вооруженных сил.

Предприятие представило автомашину VRF осенью 2022 года. Она разработана с учетом географических условий Латвии специально под задачи Вооруженных сил.