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Объявлен конкурс на разработку судна-снабженца для северного завоза

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Минпромторг РФ выделил 199,8 млн рублей на проектирование судна, предназначенного для обеспечения северного завоза. Как сообщает Korabel.ru со ссылкой на данные ЕИС "Закупки", заявки на участие в конкурсе на разработку технического проекта судна-снабженца принимаются до 25 августа, а итоги тендера подведут 29 августа.

Обозначенный срок исполнения контракта на опытно-конструкторские работы – 17 декабря 2026 года.

Северный морской путь

Barentsobserver.com


"В настоящее время в Российской Федерации наблюдается большой дефицит судов данного типа, таким образом, создание современного отечественного судна-снабженца для перевозки широкой номенклатуры грузов по Северному морскому пути в целях осуществления северного завоза является задачей особой важности, имеющей высокий приоритет для России и судостроительной индустрии страны", – говорится в конкурсной документации. 

Целью выполнения работы является разработка технического проекта, в обеспечение создания отечественного судна снабжения ледового класса грузовместимостью около 18 000 куб. метров. Выполнение работ планируется в рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования" государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

"В связи с коротким сроком навигации и тяжелыми гидрометеорологическими условиями эксплуатации особенный интерес вызывает создание судна высокого ледового класса способного за один рейс перевозить большое количество разнообразных грузов (тарно-штучных, навалочных, тяжеловесных, крупногабаритных и т.д.) и обеспечивать их выгрузку в портах и портопунктах с недостаточно развитой береговой грузоперевалочной инфраструктурой. Дополнительным экономическим преимуществом данного судна будет являться способность эксплуатироваться без ледокольной проводки", – говорится в описании объекта закупки.

Судно высокого ледового класса предназначено для круглогодичной эксплуатации в акватории арктических морей по трассам Северного морского пути и прилегающих к нему устьев рек Обь, Енисей. Судно должно обеспечивать перевозку генеральных и навалочных грузов, 20- и 40-футовых контейнеров, рефконтейнеров и танк-контейнеров, металла, в том числе труб большого диаметра, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов 2, 3, 4, 5, 6.1, 8 и 9 классов.

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Россия
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Минпромторг РФ
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