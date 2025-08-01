Новейший истребитель F-35 ВМС США разбился в Калифорнии

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В США потерпел аварию истребитель 5-го поколения F-35. Сообщается о том, что самолёт входил в состав эскадрильи VF-125, известной в Соединённых Штатах как «Rough Raiders». Эскадрилья входит в состав ВМС США.

По последним данным, новейший истребитель F-35 упал неподалёку от военно-морской базы Лемур в центральной Калифорнии.

В сообщениях американских СМИ говорится о том, что лётчик успел катапультироваться. Самолёт упал на сельскохозяйственные угодья, после чего прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

Что известно об эскадрилье VF-125?

В ВМС США она выполняет в том числе функции учебной. Так, в ней проходят подготовку и переподготовку лётчики для пилотирования самолётами палубной авиации. Их обучают действиям в составе авиакрыла авианосных ударных групп.

В командовании ВМС США говорят о том, что причины крушения истребителя F-35 расследуются. Место падения боевого самолёта оцеплено. Нёс ли он на своём борту вооружение, не сообщается.

Крушение самолёта, стоимость которого оценивается примерно в 100-120 миллионов долларов, стало вторым случаем с F-35 в этом году. В январе во время учебного полёта на авиабазе Эйлсон на Аляске разбился самолёт F-35A ВВС США. Лётчик тогда так же благополучно катапультировался.