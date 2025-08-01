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ЦАМТО

ВМС Перу приняли на вооружение второй ДВКД класса "Макассар"

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Источник изображения: Фото: pucara.org

ЦАМТО, 31 июля. Командование ВМС Перу приняло на вооружение второй десантно-вертолетный корабль-док AMP-157 "Паита" класса "Макассар" в ходе церемонии, состоявшейся 27 июля на ВМБ Кальяо.

В мероприятии принял участие министр обороны Перу Вальтер Астудильо.

Как и первый корабль серии, "Паита" полностью построен на предприятии компании SIMA Callao (Servicios Industriales de la Marina Callao) в рамках стратегического партнерства с южнокорейской компанией Dae Sun Shipbuilding & Engineering. Строительство корабля осуществлялось в рамках программы "Восстановление и совершенствование логистической поддержки и перевозки вооруженных сил на многоцелевых кораблях", предусматривающей поставку компанией SIMA двух ДВКД. Общая стоимость программы оценивается в 140 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2012 года МО Перу заключило с южнокорейской компанией Dae Sun Shipbuilders & Engineering контракт на разработку проекта и оказание технической помощи при строительстве двух многоцелевых ДВКД на базе модифицированного проекта корабля "Макассар", которые ранее были поставлены ВМС Индонезии. В начале 2013 года командование ВМС Перу подписало с SIMA контракт стоимостью около 60 млн. долл. на строительство первого корабля серии. "Писко" был передан командованию ВМС Перу в июне 2018 года. Закладка киля второго ДВКД состоялась 14 декабря 2017 года, спуск на воду – 7 декабря 2022 года.

ДВКД класса "Макассар" могут применяться для перевозки войск, техники и грузов, проведения десантных операций, в качестве плавучего госпиталя, командного центра, для оказания гуманитарной помощи и помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Длина ДВКД "Писко" составляет 122 м, ширина – 22 м, осадка – 4,9 м, полное водоизмещение – 11395 т. Силовая установка типа CODAD (Combined Diesel and Diesel) позволяет развивать максимальную скорость 16,5 узлов, автономность – 30 суток, дальность хода – 14 тыс. морских миль на крейсерской скорости 13,5 узлов, экипаж – 144 человека. ДВКД может перевозить до 450 человек десанта с необходимой экипировкой. Кроме того на ДВКД могут быть размещены 24 машины-амфибии, 18 ед. 105-мм артиллерийских орудий, 18 ОБТ T-55/T-72/T-90/PT-90 или 13 тяжелых грузовиков. Кормовая доковая камера позволяет разместить два 23-метровых десантных катера LCU.

Летная палуба площадью 1023 кв. м. и ангар площадью 198 кв.м позволяют принимать два средних или один тяжелый вертолет (в т.ч. CH-47 "Чинук"). В состав вооружения ДВКД должны войти одна 40-мм АУ, четыре 12,7-мм дистанционно управляемых модуля вооружения Guardian, два 30-мм ДУМВ Sentinel 30.

На текущий момент ДВКД "Паита" не оснащен главным носовым орудием и дистанционно управляемыми модулями вооружения.

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Страны
Индонезия
Перу
Южная Корея
Продукция
CH-47 "Чинук"
Т-90 "Владимир"
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