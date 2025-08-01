Войти
ТАСС

Вершинин: поставки американского оружия Киеву не повлияют на ход спецоперации

305
0
0
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Эти поставки являются дестабилизирующим фактором, заявил замминистра иностранных дел РФ

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Решение администрации президента США Дональда Трампа поставлять Киеву американские вооружения на средства европейских стран не повлияет на ход специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Я думаю, что здесь надо говорить не о конкретных результатах этой сделки, а вообще о самом факте поставки оружия и вооружений Украине. Мы считаем, что эти поставки являются дестабилизирующим фактором, - сказал он. - Мы говорим одновременно, что они не будут оказывать воздействие на специальную военную операцию".

Трамп 14 июля заявил о решении продолжать передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию этого процесса будет осуществлять НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 08:14
  • 9810
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.07 17:19
  • 30
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 31.07 13:36
  • 1
Три причины, по которым американский мировой порядок может рухнуть (Bloomberg, США)
  • 31.07 13:04
  • 1
На Западе оценили запуск российской АПЛ крупнейшей в мире крылатой ракеты
  • 31.07 09:57
  • 15
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 31.07 00:34
  • 2
"Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда
  • 30.07 22:31
  • 0
Ответ на ""Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда"
  • 30.07 16:46
  • 0
Ложь как стратегия: исказить, обмануть, дезинформировать
  • 30.07 16:44
  • 0
Лев Вершинин прокомментировал инцидент с дроном в Минске
  • 30.07 03:39
  • 37
"Главное - не зарабатывать новых долгов"
  • 30.07 02:59
  • 0
О поколениях подводных лодок
  • 30.07 00:09
  • 1
Разница поколений: Путин оценил мощь атомных подлодок ВМФ РФ
  • 29.07 22:43
  • 488
Претензии к администрации сайта
  • 29.07 22:09
  • 0
По поводу "Наверстать упущенное: истребитель Су-35 получил масштабную модернизацию для воздушного боя (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.07 21:22
  • 0
Ответ на "Россия только что спустила на воду крупнейший в мире боевой корабль после 26-летней глубокой модернизации (Military Watch Magazine, США)"