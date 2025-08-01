Вершинин: поставки американского оружия Киеву не повлияют на ход спецоперации

Эти поставки являются дестабилизирующим фактором, заявил замминистра иностранных дел РФ

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Решение администрации президента США Дональда Трампа поставлять Киеву американские вооружения на средства европейских стран не повлияет на ход специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Я думаю, что здесь надо говорить не о конкретных результатах этой сделки, а вообще о самом факте поставки оружия и вооружений Украине. Мы считаем, что эти поставки являются дестабилизирующим фактором, - сказал он. - Мы говорим одновременно, что они не будут оказывать воздействие на специальную военную операцию".

Трамп 14 июля заявил о решении продолжать передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию этого процесса будет осуществлять НАТО.