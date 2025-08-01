Ракеты, морские дроны, БПЛА: российский флот поиграл мускулами в учениях "Июльский шторм"

С 23 по 27 июля 2025 года Военно-морской флот (ВМФ) России провел оперативные учения "Июльский шторм". В ходе масштабного мероприятия, проходившего в двух океанах и двух морях, отрабатывались в том числе способы противодействия современным угрозам с помощью новейшего вооружения. ТАСС — об учениях и новом оружии российского флота

В маневрах приняли участие более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, а число привлеченных военнослужащих превысило 15 тыс. Учения прошли в акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. 27 июля, в День Военно-морского флота России, ход учений по видеосвязи проверил президент России Владимир Путин. "[День ВМФ] — красивый праздник, но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях — это правильно, что отмечаем этот праздник в боевой и рабочей обстановке, все на местах, и флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", — сказал верховный главнокомандующий.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам президента, основной целью учений является отработка отражения нападения с моря. "Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружением", — сказал Путин.

Морские дроны: оборона и нападение

Во время "Июльского шторма" большое внимание уделялось отработке противодействия современным угрозам флоту — безэкипажным катерам (БЭК). В ходе отражения атак украинских БЭК российские военные проверили различные способы противодействия таким угрозам. Противодиверсионные подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений расстреляли цель, имитирующую вражеский катер, с борта вертолетов Ми-8 и Ка-27ПС из стрелкового оружия, а операторы FPV-дронов, имеющие боевой опыт, добили мишень точными ударами беспилотников-камикадзе с борта корабля. Также моряки тренировались подавлять каналы радиоуправления БЭК и БПЛА. Экипажи более 10 боевых кораблей и ракетных катеров ТОФ учились обнаруживать и отражать удары воздушных и морских дронов крупнокалиберными пулеметами и штатными зенитными артиллерийскими комплексами АК-630 и АК-630М с шестиствольными пушками калибра 30 мм и скорострельностью до 5 тыс. выстрелов в минуту.

Эксперт Федутинов: БЭК — эффективное асимметричное средство нанесения ударов "В ходе СВО имело место значительное переосмысление места и роли беспилотной техники в современной войне, - поделился в беседе с ТАСС мнением руководитель информационно-аналитического центра "Новые технологии", эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов. - Этот тезис касается беспилотной техники, работающей как в воздухе, так на земле и в воде. Многие идеи были сформулированы и воплощены в жизнь впервые именно в период СВО". Эксперт заметил, что безэкипажные катера существовали и раньше, но применялись для разведки. "Опыт реального боевого применения на Украине позволил оценить БЭК как эффективное асимметричное средство для нанесения чувствительных ударов по морским целям, - сообщил Федутинов. - Любопытно отметить, что брандеры - нагруженные взрывчаткой лодки - существовали столетия назад, и вот сейчас, на новом витке истории эти идеи, подкрепленные современными технологиями, получили новое воплощение". В ходе специальной военной операции Украина пытается атаковать корабли и базы ВМФ России с помощью БЭК. Федутинов выразил мнение, что украинские безэкипажные катера построены на сочетании уже имеющихся технических решений. "На них ставят водометные двигатели от гидроциклов, - сказал эксперт. - Аппараты ориентируются за счет средств глобальных спутниковых систем навигации. Сами удары, если цели находятся на больших удалениях, контролируются операторами посредством применения спутниковых систем связи. Для защиты они используют вооружение, разработанное десятилетия назад для пилотируемой авиатехники. Это все то, что было создано изначально для других целей, но в таком сочетании нашло применение в безэкипажной технике".

Моряки-балтийцы отбили условную атаку морских дронов на пункт базирования, при этом обучались различные экипажи — малых противолодочных кораблей, тральщиков, ракетных, патрульных и противодиверсионных катеров. Экипажи малых ракетных кораблей Каспийской флотилии тренировались поражать надводные цели из 100-мм артустановок А-190.

На случай, если БЭК противника все-таки смог поразить корабль ВМФ России, моряки-североморцы отработали спасательную операцию: морские буксиры потушили условный пожар на верхней палубе и надстройке корабля, а поисково-спасательный вертолет Ка-27 и водолазный катер "спасли" на воде экипаж. Затем корабли взяли "пострадавшего" на буксир, а экипаж спасательно-буксирного судна подавал на него электроэнергию.

Российские моряки учились не только обороняться от вражеских морских дронов, но и тренировались применять собственные, разрабатываемые сейчас в России. Так, Минобороны РФ обнародовало кадры, на которых "силы Балтийского флота уничтожили корабль условного противника комбинированным применением беспилотных морских систем". Неназванный морской дрон с эффектным взрывом поразил крупную морскую мишень.

Не пролетит стальная птица

Не менее важной является защита боевых кораблей от средств воздушного нападения противника. Сегодня к ним помимо авиации и противокорабельных ракет (ПКР) добавилось новое: беспилотники различного типа. В ходе "Июльского шторма" корабли тренировались отражать атаки с воздуха, используя ствольную зенитную артиллерию, управляемые ракеты и средства радиоэлектронной борьбы. Применявшиеся в ходе "Июльского шторма" средства — зенитные комплексы "Панцирь-М", "Палаш", "Кинжал", а также артиллерийский комплекс "Дуэт", две 30-мм пушки которого вместе способны произвести до 10 тыс. выстрелов в минуту. Также были задействованы автоматические универсальные артиллерийские установки АК-176 и АК-176МА, умеющие поражать как надводные, так и воздушные цели снарядами калибра 76 мм.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Учения совместили с этапом государственных испытаний малого ракетного корабля "Тайфун" Каспийской флотилии: новая боевая единица успешно сбила крылатую ракету-мишень, запущенную береговым ракетным комплексом (БРК) "Бал", из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М".

Способность отражать воздушные атаки продемонстрировал патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий". На его палубе установлен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2КМ" в виде автономного боевого модуля. Такой вариант зенитного комплекса, подтвердившего высокие характеристики в ходе СВО и первого, способного вести огонь в движении, впервые произвел пуски ракет с палубы корабля в 2016 году. Позднее стало известно, что им дооснастят корабли проекта 22160. Во время "Июльского шторма" "Тор-М2КМ" прямым попаданием нескольких ракет перехватил дозвуковую крылатую ракету-мишень "Уран", выпущенную корветом "Стойкий".

Готова к отражению атак воздушных дронов и морская авиация. В заключительный день "Июльского шторма" экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К Северного флота поразили ракетами "воздух — воздух" цели, в качестве которых использовались сброшенные ими же на большой высоте светящиеся авиабомбы, спускавшиеся на парашютах.

Большому кораблю — большая ракета

Во время учений ВМФ России отрепетировал применение своей основной ударной мощи — крылатых ракет. В заключительный день "Июльского шторма" фрегат "Адмирал Головко", атомный подводный крейсер "Орел" и береговой ракетный комплекс "Бастион" выполнили стрельбу по групповой морской цели в Баренцевом море. Применялись дозвуковые крылатые ракеты "Калибр" морского базирования, сверхзвуковые крылатые ракеты "каменной" серии — "Оникс" и "Гранит". Последние обладают развитым "интеллектом": огромные боеприпасы длиной 10 м, массой 7 т, из которых 1 т приходится на боевую часть, оснащены бортовой ЭВМ, а будучи пущенные залпом, обмениваются в полете данными, распределяют между собой цели в группе кораблей противника, совершают противозенитные маневры. Один "Гранит", получивший на Западе прозвище Shipwreck ("Кораблекрушение"), способен пустить на дно даже авианосец.

Ранее флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" применил противокорабельную ракету "Вулкан" (того же класса, что и "Гранит") по сложной мишенной позиции в Японском море, имитирующей группу кораблей. Условного противника обстреляли и ракетные катера, вооруженные сверхзвуковыми ПКР "Москит". Береговые ракетные комплексы тренировались отражать с суши нападение вражеских кораблей. Так, БРК "Бастион" вместе с кораблями ТОФ нанес удар по мишеням в Японском море сверхзвуковым "Ониксом".

Учения включали в себя множество эпизодов. Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провел учебный бой с противником. Артиллеристы нанесли удары по видимым и закрытым целям, а зенитчики отразили условное нападение авиации противника, сбив воздушные мишени. В акватории Балтики экипажи малых десантных кораблей на воздушной подушке установили противолодочные минные заграждения, которые затем были сняты минно-тральной группой кораблей Балтфлота. Морская авиация обнаруживала подлодки условного противника, а группа кораблей наносила по ним удары.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В материале газеты Тихоокеанского флота "Боевая вахта" отмечалось, что в одном из эпизодов учений беспилотный разведчик, запущенный с катера ТОФ, обнаружил подлодку "противника" раньше, чем ее засекли радиолокационные станции кораблей.

Учения продолжаются

Во время "Июльского шторма" в непосредственной близости от российской морской границы с 9 июля по 4 августа проходят крупномасштабные американские учения Resolute Force Pacific с участием авиации японских Сил самообороны. Как отмечается, с японской стороны в них задействованы около 50 самолетов, с американской — до 350. В связи с тренировкой Министерство иностранных дел России заявило посольству Японии в Москве решительный протест. "Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой, — говорится в документе. — Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры".

Тихоокеанский флот ВМФ России с 1 по 5 августа совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая проведет учения "Морское взаимодействие — 2025". В них будут принимать участие надводные корабли, подлодки, морская авиация России и КНР. Пресс-служба ТОФ информирует, традиционные учения пройдут с целью обмена опытом, носят оборонительный характер и не направлены против других стран.

Виктор Бодров