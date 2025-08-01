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В НАСА анонсировали высадку на Луну до конца президентского срока Трампа

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Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

В НАСА заявили, что астронавты высадятся на Луну в течение трех с половиной лет

В НАСА планируют в ближайшие годы осуществить высадку астронавтов на Луну. Как сообщил исполняющий обязанности директора управления Шон Даффи в беседе с Fox News, сделать это хотят до конца президентского срока Дональда Трампа

«В следующем году мы планируем вернуться на Луну, мы не будем прилуняться, мы облетим Луну. А затем примерно через год мы снова прилунимся. Это произойдет, пока Дональд Трамп будет занимать пост [президента]», — рассказал Даффи. По его словам, уже после этого на Луне будет создана база.

Данные, которые астронавты получат в ходе пребывания на спутнике Земли, должны помочь в освоении Марса в будущем, считает глава управления.

Ранее Даффи заявил, что даже в трудные времена США не разрывают связь с Россией в космосе.

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