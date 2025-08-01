Результативность дрона БПЛА400Т с российским тепловизором довели почти до 100%

Модернизацию провело конструкторское бюро "Астрон аэро"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Модернизация мини-квадрокоптера БПЛА400Т с отечественным тепловизором позволила повысить вероятность обнаружения и поражения объектов до практически 100%. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Астрон аэро".

"Преимущество воздушной разведки с помощью квадрокоптера заключается в том, что оператор всегда может приблизиться к нужной точке и доразведать цель. Своеобразный летающий зум. Фактически, задача повышения вероятности обнаружения объекта мини-квадрокоптером БПЛА400Т до практически 100% уже решена", - отметили в КБ.

В конструкторском бюро также рассказали о модернизации дрона, применяющегося в СВО. "Это вечная борьба за высокую помехоустойчивость и все большую дальность действия. Были с нуля разработаны новые каналы управления и передачи сигнала. Они повысили помехозащищенность и дальность действия дрона. Так как это совсем свежая разработка, подробности разглашать не можем", - подчеркнули в "Астрон аэро".

Кроме того, в КБ, являющемся ведущим поставщиком отечественных тепловизионных камер для БПЛА, сообщили о внедрении новой технологии в процесс изготовления тепловизионных матриц. "Сегодня самыми важными параметрами тепловизоров для FPV для всех нас являются их высокая серийность и низкая стоимость. Для достижения этих параметров сегодня нами выполняется работа по внедрению в процесс изготовления тепловизионных матриц так называемой технологии WLP. При этом корпусирование фоточувствительных матриц происходит прямо на пластине с чипами. Это позволяет резко снизить себестоимость изготовления", - заявили в "Астрон аэро".