Войти
ТАСС

Результативность дрона БПЛА400Т с российским тепловизором довели почти до 100%

324
0
0
"Летающий тепловизор" БПЛА400Т
"Летающий тепловизор" БПЛА400Т.
Источник изображения: ОКБ «Астрон»

Модернизацию провело конструкторское бюро "Астрон аэро"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Модернизация мини-квадрокоптера БПЛА400Т с отечественным тепловизором позволила повысить вероятность обнаружения и поражения объектов до практически 100%. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Астрон аэро".

"Преимущество воздушной разведки с помощью квадрокоптера заключается в том, что оператор всегда может приблизиться к нужной точке и доразведать цель. Своеобразный летающий зум. Фактически, задача повышения вероятности обнаружения объекта мини-квадрокоптером БПЛА400Т до практически 100% уже решена", - отметили в КБ.

В конструкторском бюро также рассказали о модернизации дрона, применяющегося в СВО. "Это вечная борьба за высокую помехоустойчивость и все большую дальность действия. Были с нуля разработаны новые каналы управления и передачи сигнала. Они повысили помехозащищенность и дальность действия дрона. Так как это совсем свежая разработка, подробности разглашать не можем", - подчеркнули в "Астрон аэро".

Кроме того, в КБ, являющемся ведущим поставщиком отечественных тепловизионных камер для БПЛА, сообщили о внедрении новой технологии в процесс изготовления тепловизионных матриц. "Сегодня самыми важными параметрами тепловизоров для FPV для всех нас являются их высокая серийность и низкая стоимость. Для достижения этих параметров сегодня нами выполняется работа по внедрению в процесс изготовления тепловизионных матриц так называемой технологии WLP. При этом корпусирование фоточувствительных матриц происходит прямо на пластине с чипами. Это позволяет резко снизить себестоимость изготовления", - заявили в "Астрон аэро". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 08:04
  • 9809
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.07 17:19
  • 30
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 31.07 13:36
  • 1
Три причины, по которым американский мировой порядок может рухнуть (Bloomberg, США)
  • 31.07 13:04
  • 1
На Западе оценили запуск российской АПЛ крупнейшей в мире крылатой ракеты
  • 31.07 09:57
  • 15
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 31.07 00:34
  • 2
"Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда
  • 30.07 22:31
  • 0
Ответ на ""Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда"
  • 30.07 16:46
  • 0
Ложь как стратегия: исказить, обмануть, дезинформировать
  • 30.07 16:44
  • 0
Лев Вершинин прокомментировал инцидент с дроном в Минске
  • 30.07 03:39
  • 37
"Главное - не зарабатывать новых долгов"
  • 30.07 02:59
  • 0
О поколениях подводных лодок
  • 30.07 00:09
  • 1
Разница поколений: Путин оценил мощь атомных подлодок ВМФ РФ
  • 29.07 22:43
  • 488
Претензии к администрации сайта
  • 29.07 22:09
  • 0
По поводу "Наверстать упущенное: истребитель Су-35 получил масштабную модернизацию для воздушного боя (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.07 21:22
  • 0
Ответ на "Россия только что спустила на воду крупнейший в мире боевой корабль после 26-летней глубокой модернизации (Military Watch Magazine, США)"