В NASA заявили, что сокращения сотрудников негативно скажутся на программе МКС

Из-за увольнений проект теряет накопленный опыт, уточнила руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства Дана Вайгел

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Увольнение опытных сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) негативно отразится на программе Международной космической станции (МКС). Об этом заявила руководитель программы МКС в NASA Дана Вайгел 30 июля на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем Crew-11.

"У нас многолетний накопленный опыт, однако когда мы теряем людей или когда люди сами решают уйти до завершения программы, очень сложно [потом] восстановить часть этого опыта", - сказала она.

Хотя "запуски [кораблей к МКС] происходят не каждый день", важная работа по этой программе ведется на постоянной основе, поэтому "каждый день имеет критически важное значение", продолжала Вайгел. "Наша команда сосредоточена [на своей работе], мы не теряем из виду свою цель и стараемся работать над приоритетными задачами", - отметила она.

Ранее официальный представитель американского космического ведомства Шерил Уорнер сообщила ТАСС, что руководство NASA ожидает, что число его сотрудников уменьшится на 21%, примерно до 14 тыс. Согласно приведенным Уорнер данным, около 3 870 сотрудников управления согласились принять участие в двух программах сокращения штата. В их рамках служащие могут добровольно уволиться при предоставлении им дополнительной платы или на других льготных условиях. Уорнер не привела точные сроки увольнения упомянутых служащих.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее начала массовые сокращения в ряде ведомств. В этой работе активно участвовал предприниматель Илон Маск, который до недавнего времени курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.