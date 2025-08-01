Войти
ТАСС

В NASA заявили, что сокращения сотрудников негативно скажутся на программе МКС

304
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: NASA

Из-за увольнений проект теряет накопленный опыт, уточнила руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства Дана Вайгел

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Увольнение опытных сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) негативно отразится на программе Международной космической станции (МКС). Об этом заявила руководитель программы МКС в NASA Дана Вайгел 30 июля на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем Crew-11.

"У нас многолетний накопленный опыт, однако когда мы теряем людей или когда люди сами решают уйти до завершения программы, очень сложно [потом] восстановить часть этого опыта", - сказала она.

Хотя "запуски [кораблей к МКС] происходят не каждый день", важная работа по этой программе ведется на постоянной основе, поэтому "каждый день имеет критически важное значение", продолжала Вайгел. "Наша команда сосредоточена [на своей работе], мы не теряем из виду свою цель и стараемся работать над приоритетными задачами", - отметила она.

Ранее официальный представитель американского космического ведомства Шерил Уорнер сообщила ТАСС, что руководство NASA ожидает, что число его сотрудников уменьшится на 21%, примерно до 14 тыс. Согласно приведенным Уорнер данным, около 3 870 сотрудников управления согласились принять участие в двух программах сокращения штата. В их рамках служащие могут добровольно уволиться при предоставлении им дополнительной платы или на других льготных условиях. Уорнер не привела точные сроки увольнения упомянутых служащих.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее начала массовые сокращения в ряде ведомств. В этой работе активно участвовал предприниматель Илон Маск, который до недавнего времени курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 08:04
  • 9809
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.07 17:19
  • 30
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 31.07 13:36
  • 1
Три причины, по которым американский мировой порядок может рухнуть (Bloomberg, США)
  • 31.07 13:04
  • 1
На Западе оценили запуск российской АПЛ крупнейшей в мире крылатой ракеты
  • 31.07 09:57
  • 15
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 31.07 00:34
  • 2
"Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда
  • 30.07 22:31
  • 0
Ответ на ""Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда"
  • 30.07 16:46
  • 0
Ложь как стратегия: исказить, обмануть, дезинформировать
  • 30.07 16:44
  • 0
Лев Вершинин прокомментировал инцидент с дроном в Минске
  • 30.07 03:39
  • 37
"Главное - не зарабатывать новых долгов"
  • 30.07 02:59
  • 0
О поколениях подводных лодок
  • 30.07 00:09
  • 1
Разница поколений: Путин оценил мощь атомных подлодок ВМФ РФ
  • 29.07 22:43
  • 488
Претензии к администрации сайта
  • 29.07 22:09
  • 0
По поводу "Наверстать упущенное: истребитель Су-35 получил масштабную модернизацию для воздушного боя (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.07 21:22
  • 0
Ответ на "Россия только что спустила на воду крупнейший в мире боевой корабль после 26-летней глубокой модернизации (Military Watch Magazine, США)"