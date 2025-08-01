Цель настигнута: «Панцирь» научили сбивать противокорабельные ракеты

Как прошли испытания зенитного комплекса на Каспийском море

Российские оружейники доработали морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М». Теперь он способен сбивать противокорабельные ракеты, летящие на высоте 3–5 м над поверхностью воды. Сейчас морская версия знаменитого комплекса может уничтожать всю номенклатуру воздушных целей — от небольших тактических дронов до самолетов и ракет. Эксперты отмечают, что «Панцири» серьезно усилят противовоздушную оборону боевых кораблей.

Обучаемые комплексы

В ходе испытаний новых малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) «Панцирь-М» с первой попытки уничтожили сложнейшие мишени, имитирующие низколетящие противокорабельные ракеты. Они атаковали корабли, совершая полет на высоте от 3 до 5 м над поверхностью воды, рассказали источники «Известий» в оборонно-промышленном комплексе.

— Все мишени, имитирующие противокорабельные ракеты, были уничтожены с первого раза, — отметили собеседники издания.

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Тестирование морской версии «Панциря» шло непросто. Еще в 2021 году успешно завершились типовые испытания. Но с началом строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт», на которые ЗРАК сейчас устанавливают, был выявлен целый ряд проблем, которые не позволяли комплексу уверенно работать по сложным низколетящим целям — противокорабельным ракетам, объяснили источники.

— Морской «Панцирь» сбивал любые другие цели, но по низколетящей, к сожалению, работал ненадежно — теперь эта проблема решена. Комплекс вышел на уверенную эксплуатацию, — отметили собеседники.

По их словам, «Панцирь-М» может сбивать всю номенклатуру целей — от ракет до небольших БПЛА. Для борьбы с небольшими БПЛА вместо стандартного контейнера для одной ракеты можно установить четыре небольших боеприпаса для борьбы с дронами.

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Корабли, оборудованные этим комплексом, получают достаточно надежную оборону и от безэкипажных катеров (БЭКов).

— На испытаниях он с первой же очереди поражает на дистанции 700 м совершенно маленькие надводные цели. Это говорит о том, что БЭКи не подойдут близко к кораблю, оснащенному «Панцирем», — рассказали источники.

Доказано в бою

Морская версия «Панциря» — новейшая система, практически аналог одноименного сухопутного комплекса, который хорошо зарекомендовал себя во время СВО. По эффективности сейчас это, наверное, самая эффективная система ПВО ближнего радиуса действия в мире, рассказал «Известиям» редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— Все угрозы, которые сейчас существуют для кораблей на море, такие же, как и для сухопутных объектов, которые сейчас защищают сухопутные варианты «Панциря», — отметил эксперт. — Появление морской версии для борьбы с дронами, с крылатыми и противокорабельными ракетами повышает эффективность ПВО нашего флота. «Панцирь» на данный момент считается самым эффективным комплексом последнего рубежа обороны. Причем он опробован в реальных боевых условиях. В мире нет аналогов комплексов ПВО, совмещающих ракетное и артиллерийское вооружение, если, конечно, не считать китайские реплики «Панциря».

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Российский ЗРАК обладает артиллерийской системой — это два 30-миллиметровых автомата по шесть стволов, отметил эксперт.

— Морской комплекс может работать не только по воздушным, но и по наземным и морским объектам, — рассказал Дмитрий Корнев. — Наводиться он может в том числе по телевизионному прицелу: ему не обязательно ловить цель радаром. Поэтому он может бороться не только с ракетами, либо дронами, но и с любыми — даже небольшими — надводными объектами, которые трудно обнаружить РЛС. Он будет крайне эффективен против любых безэкипажных катеров, брандеров, по той простой причине, что очередь из 30-миллиметровых снарядов — это очень серьезно. Она отправит на дно любой небольшой корабль, лодку, глиссер, БЭК или брандер.

Сухопутные «Панцири» хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Комплексы на деле доказали, что способны бороться со всеми видами целей, которые могут появиться на современном театре военных действий, — отметил эксперт. — «Панцири» уверенно поражают современные ракеты и дроны. Важно, что это модульные системы, которые могут устанавливаться практически на любые боевые корабли. Их можно будет устанавливать не только на «Каракурты», но и на фрегаты, корветы, десантные и другие новые корабли. Комплекс способен эффективно использоваться для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны наших кораблей и судов, создавать защиту против самых современных образцов иностранной военной техники.

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«Панцирь-М» установлен на нескольких кораблях проекта 22800 «Каракурт». «Известия» писали, что первым его получил корабль «Одинцово» — третий в серии.

В 2023 году сообщалось, что «Панцирь-М» впервые поразил ракету Storm Shadow. Он был установлен на корабле, который в тот момент находился на боевом дежурстве.

Особенности комплекса

«Панцирь-М» может контролировать небо на дистанции до 20 км и на высоте до 15 км. Он обнаруживает и уверенно уничтожает любые воздушные цели: от стратегических бомбардировщиков до небольших квадрокоптеров.

В его боекомплекте — ракеты разных типов, что позволяет выбирать вооружение, исходя из типа цели и степени опасности, которую она представляет. Одна из особенностей морского варианта комплекса — возможность уничтожения надводных и прибрежных наземных целей.

Комплекс предназначен для защиты кораблей от ударов крылатых и противокорабельных ракет, беспилотников, самолетов, вертолетов, а также безэкипажных катеров. «Панцирь-М» заменит комплекс ПВО «Кортик», разработанный еще в советское время.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой