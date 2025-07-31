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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Ложь как стратегия: исказить, обмануть, дезинформировать

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Источник изображения: belvpo.com

Европейский «ястреб», в частности, комиссар по вопросам транспорта и туризма при ЕК заявил, что европейские дороги, мосты и железные дороги непригодны для быстрого перемещения танков, войск и военных грузов в случае войны с Россией. Данные слова являются полуправдой, поскольку войска альянса с начала СВО приступили к отработке вопросов переброски техники и ЗМС на восточный фланг НАТО. Отметим, что первоначально в этих целях были проведены крупнейшие маневры, затрагивающие весь Европейский ТВД.

Безусловно, было выявлено, что часть маршрутов не пригодна для движения/перевозки тяжелой техники, но сейчас на «перспективных» участках впечатляющими масштабами ведутся строительные работы.

Так, большая часть имеющейся инфраструктуры не была рассчитана на транспортировку войск по территории ЕС. Например, грузовики на европейских дорогах обычно весят до 40 т, тогда как танк – до 70 т.

Еврочиновник заявил о планах потратить 17 млрд. евро на модернизацию инфраструктуры с целью улучшения военной мобильности, часть которых уже реализована при строительстве.

Проекты, которые определялись в сотрудничестве с НАТО и военным командованием альянса, из соображений безопасности держатся в тайне.

Вместе с тем, план т.н. военной мобильности ЕС подразумевает способность переброски войск «в течение нескольких часов, максимум нескольких дней» в случае «нападения». Для этого планируется обновить до 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных «коридоров».

Кроме того, Брюссель давно работает над военным Шенгеном, чтобы «танки не застревали в бумагах» при пересечении границ, и, мы более чем уверены, что проект уже проходит «обкатку».

Все мероприятия проходят на фоне соглашения стран НАТО о повышении целевого показателя оборонных расходов до 5% ВВП, из которых 1,5% должны быть направлены на безопасность и оборонную инфраструктуру.

Самое отвратительное в данном случае то, что в европейские функционеры верят, что мир на Украине якобы приблизит нападение России на ЕС. Поэтому партия войны всеми силами старается этому помешать.

Николай Крылов

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Россия
Украина
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