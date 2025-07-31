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ТАСС

Баканов пообщался с экипажем Crew-11 в преддверии их полета на МКС

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© Роскосмос
© Роскосмос.
Источник изображения: © Роскосмос

Глава Роскосмоса пожелал космонавтам успешной работы на борту станции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил Космический центр имени Джона Кеннеди (США) и встретился с экипажем корабля Crew Dragon, который в четверг планируется запустить к Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня глава Роскосмоса посетил Космический центр имени Джона Кеннеди, где встретился с экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого в четверг на Международную космическую станцию отправится в свой первый полет россиянин Олег Платонов", - говорится в сообщении.

Платонов представил гендиректору Роскосмоса экипаж миссии - командира корабля Зину Кардман, пилота Майкла Финка и специалиста миссии Кимия Юи. "Я лично к полету готов, как и весь экипаж. Наш командир подтвердит мои слова", - привели в пресс-службе слова российского космонавта.

В госкорпорации добавили, что Баканов пожелал экипажу успешной работы на борту МКС. "Желаем удачи и хорошей работы, ждем вас обратно. Спасибо вам, пусть все сложится", - сказал гендиректор Роскосмоса.

Дмитрий Баканов во главе делегации Роскосмоса ранее прибыл в США для встречи с и. о. администратора НАСА Шоном Даффи. Как сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации, главы космических ведомств России и США встретятся впервые за восемь лет. Там пояснили, что встреча, как ожидается, состоится 31 июля. 

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