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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Лев Вершинин прокомментировал инцидент с дроном в Минске

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Источник изображения: belvpo.com

Лев Вершинин специально для БелВПО прокомментировал резонансное событие со сбитым дроном в Минске

Варианта три:

  • с территории, подконтрольной Киеву (весьма вероятно);
  • с территории Прибалтики (маловероятно);
  • с территории самой Беларуси «кротом» (не исключено, вероятно).

Сейчас белорусские спецслужбы, вероятно, проверяют версию о «кроте» внутри. Если он будет выявлен, президент Беларуси сможет представить международной общественности доказательства агрессии, организованной Украиной или Западом. Таким образом, соответствующие правительства будут поставлены в положения, когда отмалчиваться не получится.

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Страны
Белоруссия
Украина
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