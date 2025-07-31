Лев Вершинин прокомментировал инцидент с дроном в Минске

Лев Вершинин специально для БелВПО прокомментировал резонансное событие со сбитым дроном в Минске

Варианта три:

с территории, подконтрольной Киеву (весьма вероятно);

с территории Прибалтики (маловероятно);

с территории самой Беларуси «кротом» (не исключено, вероятно).

Сейчас белорусские спецслужбы, вероятно, проверяют версию о «кроте» внутри. Если он будет выявлен, президент Беларуси сможет представить международной общественности доказательства агрессии, организованной Украиной или Западом. Таким образом, соответствующие правительства будут поставлены в положения, когда отмалчиваться не получится.

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