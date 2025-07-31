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ТАСС

В Турции заявили, что санкции США не приблизят завершение конфликта на Украине

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Нуман Куртулмуш
Нуман Куртулмуш.
Источник изображения: yandex.net

Спикер парламента страны Нуман Куртулмуш отметил, что блокады и эмбарго никогда не дают результатов и не приносят успеха

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Новые рестрикции в отношении России не будут способствовать завершению конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам в Женеве спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

По его словам, блокады и эмбарго никогда не дают результатов и не приносят успеха. "Эта блокада, направленная против России, также не будет иметь решающего значения", - считает политик. Он связал это с тем, что санкции, ранее введенные против РФ, не оказали влияния на ее действия. Напротив, Москва продолжила предпринимать шаги в своих интересах в сфере безопасности в соответствии с текущей политической повесткой, добавил Куртулмуш.

"Нельзя остановить войну с помощью эмбарго или мер, аналогичных ему. Задача не в том, чтобы принимать такие меры, а в том, чтобы проложить путь к миру с помощью переговоров", - подчеркнул спикер парламента.

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. 28 июля он сообщил, что разочарован РФ и ходом урегулирования, а потому сокращает срок до 10-12 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению эту информацию. 

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