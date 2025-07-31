Lockheed Martin пообещала Германии ускорить поставки Typhon для ударов по Москве

Lockheed Martin пообещала Германии ускорить поставки ударных комплексов Typhon

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin пообещала правительству Германии в случае заключения Вашингтоном и Берлином соответствующего соглашения ускорить производство ударных комплексов Typhon. Об этом сообщает издание Defense News.

По словам программного директора по пусковым установкам корпорации Эдварда Добека, возможности предприятия Lockheed Martin в Мурстауне (Нью-Джерси) позволяют отправить Германии пусковые установки Typhon уже через год. Менеджер добавил, что ускорение поставок произойдет, если это своевременно будет согласовано правительствами США и ФРГ.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что Германия хочет получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для нанесения ударов по Москве.

Также в июле министр обороны Германии Борис Писториус после беседы с американским коллегой Питом Хегсетом заявил, что Берлин допускает закупку у Вашингтона ракетных комплексов Typhon.