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Как известно, на авиационную базу Лейкенхит в Британии американцы доставили свои тактические термоядерные авиационные бомбы B61-12. Авиабомбы, боеголовка которых может иметь мощность от 0,3 до 50 килотонн, были транспортированы с помощью самолёта C-17 Globemaster с базы Киртлэнд.

Как эту переброску ядерных средств обозначает противник? Для понимания «логики» врага стоит обратить внимание на заявление бывшего сотрудника военного аппарата НАТО, ныне являющегося сотрудником Международного института стратегических исследований Уильяма Альберка. По словам Альберка, термоядерные бомбы было решено разместить на базе Лейкенхит в 88 км к северу от Лондона «ввиду бряцания Россией ядерным оружием».

Альберк:

США вернули своё ядерное оружие в Великобританию в качестве ответа на размещение ею ядерных сил в Белоруссии. Таким образом, мы посылаем сигнал об укреплении восточного фланга НАТО.

То есть, по типичной вывернутой наизнанку «логике» Североатлантического военного блока, это Россия «бряцает ядерным оружием» и «всей Европе угрожает». Тот факт, что НАТО подошло вплотную к российским границам, а также размещает своё ЯО, например, в Турции, никто в этом самом НАТО, конечно, не рассматривает. Не рассматривает этот факт, похоже, и Трамп, который ещё несколько месяцев назад говорил, что ему понятна озабоченность России приближением военной инфраструктуры НАТО к границам. Теперь непонятна?

Примечательно, что модернизация этой базы началась ещё до того, как Россия приняла решение разместить ЯО в Белоруссии. В результате этой модернизации появились специальные системы безопасного хранения оружия, рассчитанные на 132 авиабомбы B61-12. То есть, г-н Альберк явно намеренно переиначивает причинно-следственные связи: сначала стартовала модернизации на авиабазе Лейкенхит под размещения крупного арсенала ЯО, а уж затем Россия разместила своё ядерное оружие на территории РБ. Обычное дело для бывших и нынешних натовских чиновников – шельмовать факты, а потом делать на этом далеко идущие выводы.