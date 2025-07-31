Компании РФ жалуются на «лютый кадровый голод» в микроэлектронике

«Лютый кадровый голод» - такими словами охарактеризовала ситуацию в отрасли директор социальных проектов АО «Микрон» Екатерина Королева. По ее словам, нехватка специалистов в микроэлектронике – следствие той же самой моды на профессии.

Дефицит кадров в России сейчас оценивается в 5 млн человек, к 2030 году он может вырасти в 4-5 раз, сообщила в ходе круглого стола в Петербурге президент Ассоциации профориентологов Анна Яблочкина. Озвученные ею информация соотносится с ранее опубликованными данными Института экономики РАН, который по итогам 2023 года оценил дефицит кадров в стране в 4,8 млн человек. В числе отраслей, которой остро не хватает работников, - микроэлектроника.

Оценка профориентологами кадрового дефицита в стране – более жесткая, чем оценка официальных властей. Так, Минэкономразвития РФ в 2024 году сообщало о дефиците в 1,5 млн человек с увеличением до 2 млн человек к 2030 году. В свою очередь, рекрутинговый сервис HeadHunter ранее прогнозировал, что дефицит кадров в России в ближайшие пять лет может составить 4 млн человек.

Яблочкина полагает, что часть кадрового дефицита была сформирована в результате неправильной профессиональной ориентации выпускников школ. В вузах они выбирают модные профессии, не смотря на перспективной и необходимой стране. Модным направлением, к примеру, сейчас считается программирование, однако, как указывают специалисты, с развитием искусственного интеллекта оно перестает быть востребованным.

Через один-два года в России будет переизбыток разработчиков софта, отметила в беседе с «Телеспутником» вице-президент Ассоциации профориентологов Олеся Нейкова. Другое дело, по ее словам, - микроэлектроника, где наблюдается нехватка инженеров.

«Лютый кадровый голод» - такими словами охарактеризовала ситуацию в отрасли директор социальных проектов АО «Микрон» Екатерина Королева. По ее словам, нехватка специалистов в микроэлектронике – следствие той же самой моды на профессии. «Последние 30 лет все хотели быть юристами и экономистами, но только не инженерами и, тем более, инженерами-микроэлектронщиками», - пояснила она.

Королева отметила, что «Микрон» ищет «алмазы» среди школьников и студентов, организует для них экскурсии на завод, а ранее запустил специальный проект, в рамках которого молодых людей приглашают на целевое обучение в бакалавриате и магистратуре в девяти российских вузах.

Семь-десять лет назад российские компании считали, что искать кадры в школах – это долго и неэффективно, рассказал в ходе круглого стола заместитель директора ГБНОУ «Академия талантов» Михаил Зенкин. Однако сейчас, по его оценкам, две трети компаний-лидеров работают со школьниками.

Как сообщила HR-директор биофармацевтической компании «Самсон-Мед» Лидия Леонова, талантливых ребят в лицеях компании буквально забирают со старших классов. Очередь, по ее словам, стоит за школьниками, которые, с одной стороны, сильны в информатике, с другой – в биологии и химии. В будущем такие выпускники могут стать биоинформатиками и хемоинформатиками, которые очень востребованы в медицинских и фармацевтических компаниях, агробиотехнологиях и химической промышленности. Однако тем же фармкомпаниям за талантливых школьников приходится конкурировать с ИТ-бизнесом, который предлагает более высокие доходы.

Во время круглого стола специалисты также говорили о различных перекосах в кадровой политике. Так, в Петербурге один из высокопоставленных чиновников ранее заявил, что городу больше не нужны специалисты с высшим образованием. Между тем, Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) города, используя кадровый прогноз Минтруда, составил топ-5 приоритетных профессий. В этот список наряду с рабочими специальностям (слесари и кладовщики) попали специалисты с высшим образованием – это юристы, инженеры для промышленности и инженеры-электроники. Однако, как показал недавно проведенный вопрос ЦОПП, молодое поколение в городе не хочет работать ни слесарями, ни инженерами.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в российской электронике достиг серьезных размеров. По ряду направлений инженеры просто закончились.

Источник: telesputnik.ru