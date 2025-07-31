ОДК представит отечественные решения для развития аэрологистики в зоне Арктики

На форуме «Арктика — Регионы» корпорация покажет турбогенератор 400 кВт и энергоузел ЭУ-35 для установки на летательные аппараты

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха впервые примет участие в форуме «Арктика — Регионы». Корпорация представит новые разработки для применения в условиях Крайнего Севера — турбогенератор 400 кВт на базе двигателя ВК-650В и энергоузел ЭУ-35 на базе поршневого двигателя. Их можно устанавливать на беспилотные летательные аппараты мультикоптерного типа, тяжелые дроны, самолеты вертикального и сверхкороткого взлета и посадки. Оба решения разработаны на предприятии «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге.

Турбогенератор на базе ВК-650В весит 200 кг и выдает 400 кВт. Узел состоит из газотурбинного привода, электрогенератора и блока силовой электроники, который преобразует переменный ток в постоянный с необходимым уровнем напряжения. Он входит в состав демонстратора гибридной силовой установки и модернизирован под применение в составе других платформ.

«Опыт создания авиационного двигателя ВК-650В позволил разработать новый тип изделий, которые не имеют аналогов в России. Новейшие разработки расширяют продуктовую линейку ОДК. Они отличаются оптимальным соотношением массы и мощности и могут работать при температурах до минус 40 градусов, что позволяет их применять в условиях Арктики. Это значительно упростит аэрологистику в этом регионе, в том числе обеспечив перевозку грузов на дальние расстояния», — отметил генеральный конструктор петербургского предприятия «ОДК-Климов» Евгений Проданов.

Вторая новинка — энергоузел ЭУ-35 на базе нового российского поршневого двигателя. Он имеет мощность 35 кВт и массу 105 кг. В его состав входят двигатель, электрогенератор, инвертор, топливная система, система жидкостного охлаждения, САУ и моторама. В качестве топлива используется бензин.

ЭУ-35 подходит для применения на тяжелых дронах с полезной нагрузкой от 50 до 150 кг. Его характеристики позволяют увеличить дальность и продолжительность полета, а также массу перевозимого груза.

III Форум «Арктика — Регионы» пройдет в Архангельске с 31 июля по 1 августа 2025 года. Основной темой станут ключевые направления развития Арктической зоны Российской Федерации.