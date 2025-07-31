С другого блока: какие угрозы для России отрабатывались на маневрах Sunny Beach

Силы НАТО тестируют возможность парализовать российское судоходство на Балтике

В ходе прошедших на острове Сааремаа учений сил Эстонии и союзников по НАТО могло отрабатываться перекрытие выхода из Финского залива в Балтийское море, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, вероятно, проводились тренировки по постановке мин. Во время этих маневров российский минно-тральный корабль провел тренировку по форсированию минных заграждений.

Как прошли учения Sunny Beach

В Эстонии на острове Сааремаа, что примерно в 300 км от Петербурга, были проведены военные учения Sunny Beach, в которых приняли участие военно-морские силы Эстонии и союзники по НАТО. Маневры проходили в акватории Балтийского моря 29 и 30 июля.

Фото: Estonian Defence Forces Источник изображения: iz.ru

В ходе тренировок отрабатывались сценарии по защите островной территории Эстонии. Применялись холостые патроны, учебные гранаты и сигнальные ракеты. Также были задействованы вертолеты, предоставленные союзниками по НАТО.

Во время военно-морского учения Sunny Beach экипаж российского минно-трального корабля Балтийского флота «Александр Обухов» провел в море тренировки по поиску и обнаружению мин с использованием гидроакустических станций и тралов.

Минно-тральный корабль «Александр Обухов» Источник изображения: Фото: пресс-служба БФ

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Балтийского флота, корабль выполнил задачи по постановке контактных и неконтактных тралов и форсированию минного заграждения. В ходе поиска экипаж обнаружил и уничтожил учебные якорные и донные мины. «Помимо этого, за время нахождения в море на минно-тральном корабле был проведен ряд корабельных учений и тренировок. Экипаж выполнил мероприятия по борьбе за живучесть, провел зачетные упражнения по противовоздушной обороне и противодиверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде, с выполнением практического гранатометания», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, в середине июля, на острове Сааремаа состоялись первые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые союзники предоставили Эстонии весной этого года.

Какие угрозы для России отрабатывались на учениях Sunny Beach

— Географическое положение Эстонии, особенно с учетом смычки с Финляндией через залив, позволяет довольно быстро в случае конфликта попытаться блокировать выход из Финского залива в Балтийское море и как минимум отрезать Россию от сообщения с Калининградом, — рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. — А шире — в целом от возможности использовать эту морскую коммуникацию, которая важна в том числе для внешней торговли. Значительная часть нашего морского экспорта идет из портов Петербурга и окрестностей через Финский залив в Балтику. Вот это главная угроза — возможная попытка блокировать наше судоходство на Балтике.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев Источник изображения: iz.ru

Для купирования этой угрозы надо повышать готовность Балтийского флота и увеличивать его численный состав, добавил эксперт.

— Балтийский флот, к сожалению, немногочислен. Хотя он имеет ряд современных кораблей, но их должно быть больше, чтобы он мог выполнять задачи в полном объеме и обеспечить превосходство там, где это понадобится, — заключил Илья Крамник.

У Эстонии в акватории Балтийского моря множество островов, самые крупные из них — Сааремаа и Хийумаа. Практически каждый год там проводятся военные учения, в которых помимо эстонских подразделений принимают участие военнослужащие из стран-союзников. Основная миссия таких учений — это отработка методов обороны эстонских островов от внешнего «захватчика», которым по легенде выступает Россия, рассказал «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

— Среди основных упражнений военно-морских подразделений противника можно выделить отработку действий по минированию морских акваторий, сопровождению кораблей, наблюдению за морской обстановкой и контролю за поверхностными водами, — пояснил он. — С появлением у Эстонии противокорабельных ракет упражнения также стали в себя включать выполнение учебных огневых задач по морским целям. В дополнение ко всему важной вехой в укреплении обороноспособности Эстонии принято считать принятие ею на вооружение в апреле 2025 года шести реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые 11 июля впервые были обкатаны на острове Сааремаа.

Фото: Global Look Press/Attila Husejnow Источник изображения: iz.ru

Помимо прочего, в рамках повышения военной мобильности активная работа ведется между Эстонией и Польшей и другими странами Прибалтики по вопросу устранения «узких мест», продолжил эксперт. Это призвано улучшить ситуацию со своевременными поставками топлива, продовольствия и распределением воды в случае вооруженного конфликта.

По мнению экс-начальника штаба Балтийского флота вице-адмирала Александра Бражника, страны НАТО готовят планы по блокаде Калининградской области.

— У них есть планы по превращению эксклава Калининградской области в зону боевых действий. Они готовятся наносить удары по инфраструктуре и военным объектам в регионе. У нас есть системы ПВО, способные отразить воздушные удары. Но территория Калининградской области практически простреливается артиллерией. Но планами Балтийского флота и 11-го армейского корпуса это учитывается, и поэтому строятся необходимые защитные сооружения.

По его словам, учения «Июльский шторм», проведённые 23-26 июля этого года на Балтийском море, продемонстрировали силам НАТО наши возможности не только защищаться, но и наносить сокрушительные удары даже без применения ядерного оружия.

Фото: ТАСС Источник изображения: iz.ru

Маневры в прибалтийском регионе проходят на фоне агрессивных заявлений представителей НАТО. Так в середине июля командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что Калининградская область со всех сторон окружена странами альянса, и союзники могут «стереть ее с лица земли». «Мы это уже спланировали и разработали», — сказал Донахью.

В начале этого года нейтральные воды Балтийского моря стали предметом повышенного интереса НАТО. О намерении альянса распространить над ними свой контроль заявил в январе премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания саммита стран блока Балтийского региона. По его словам, уже начались консультации, на которых обсуждаются юридические возможности «контролировать суда», находящиеся вне территориальных вод стран.

Роман Крецул

Семен Бойков