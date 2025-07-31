Польша и Украина могут объединить усилия в производстве оружия

Польша и Украина планируют наладить совместное производство оружия

Польша и Украина планируют сотрудничество в области производства оружия. Об этом заявил Павел Ковал, глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, передает РИА Новости.

По его словам, польская группа вооружений (PGZ) собирается организовать совместное производство на своей территории.

Коваль посетил Киев с делегацией для разработки конкретных проектов и выделил важность сосредоточения на оборонной промышленности. Он отметил, что польские компании, давно работающие на Украине, готовятся к ее послевоенному восстановлению.

Ян Грабовский из PGZ подтвердил намерение сотрудничать с украинской промышленностью, добавив, что производство продукции двойного назначения будет осуществляться в Польше. Также обсуждаются проекты в области беспилотных систем, особенно наземных, для защиты важной инфраструктуры.

30 июля премьер Польши Дональд Туск заявил, что конфликт на Украине может быть приостановлен в ближайшее время.

Ранее в Польше допустили скорую приостановку боевых действий на Украине.

Павел Хрущёв