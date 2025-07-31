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Газета.ru

Российский военный назвал признаки подготовки нового вторжения ВСУ в РФ

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Источник изображения: gazeta.ru

Экс-боец «Вагнера» Condottiero: ВСУ могут попытаться войти в Брянскую область

Украинские военные могут попробовать атаковать Брянскую область. Признаки подготовки вторжения обнаружил ветеран ЧВК "Вагнер", который ведет Telegram-канал под ником Condottiero.

По его словам, в настоящее время ВСУ концентрируют силы в Черниговской области неподалеку от российской границы. Он отметил, что назначение у формирующейся группировки может быть как оборонительным, так и наступательным.

"Назначение группировки может быть как для обороны северных рубежей Киевской области, так и для подготовки вторжения на территорию РФ", - объяснил военный.

До этого схожие опасения высказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе. Он допустил, что украинская армия может попытаться устроить "мини-Курск" под Брянском, однако подчеркнул, что в России сделали определенные выводы после вторжения войск противника в Курскую область и не допустят нового прорыва границы.

Ранее в Госдуме назвали цель возможного вторжения ВСУ в Брянскую область.


Дмитрий Архипов

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Страны
Россия
Украина
Проекты
ЧВК
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