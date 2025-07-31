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Деловая газета "Взгляд"

В Еврокомиссии призвали снизить зависимость ЕС от оружия США

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Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Страны Евросоюза тратят около 40% оборонного бюджета на вооружения из США, однако Еврокомиссия предлагает снизить эту долю до 10–20%, поддержав европейских производителей.

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv подчеркнул важность сокращения зависимости Евросоюза от американских вооружений, передает ТАСС.

Сейчас около 40% оборонного бюджета ЕС расходуется на закупку оружия из США. Кубилюс отметил: "Я не могу представить, что мы больше не будем покупать ничего американского, но снижение этой доли до 10-20% будет означать, что огромные суммы останутся для европейской промышленности".

По его мнению, ЕС должен увеличить количество контрактов с европейскими компаниями. Если удастся мотивировать страны Евросоюза тратить больше на продукцию европейских производителей, расходы на американские товары снизятся.

Кубилюс также убежден, что организация совместных закупок европейского вооружения позволит снизить себестоимость продукции до 70%. Он заявил: "Если государства-члены согласятся на совместные закупки, это будет означать заключение более крупных контрактов, что в среднем снизит себестоимость продукции до 70%".

В то же время президент США Дональд Трамп ранее сообщил о договоренности с ЕС по тарифам. Европа взяла на себя обязательство инвестировать 600 млрд долларов в американскую экономику и согласилась закупить у США "огромное количество" вооружений на несколько сотен миллиардов долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словении предупредила, что Евросоюз может столкнуться с трудностями при оплате поставок оружия Киеву. Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. Страны НАТО растерялись после заявления Дональда Трампа о возможных поставках вооружений Киеву.

Дмитрий Зубарев

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