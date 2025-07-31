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Деловая газета "Взгляд"

Пентагон анонсировал завершение пересмотра AUKUS осенью

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AUKUS
AUKUS.
Источник изображения: google.com

Американское военное ведомство проведет оценку партнерства AUKUS на соответствие приоритетам президента США, чтобы предоставить подробную фактическую информацию руководству страны.

Пентагон рассчитывает завершить пересмотр военного альянса AUKUS между Австралией, Британией и США осенью, передает ТАСС.

Ведомство уточнило, что инициатива по пересмотру была поручена главой Пентагона Питом Хегсетом, а руководить процессом будет заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.

В публикации офиса замминистра подчеркивается, что анализ AUKUS будет проводиться с целью проверки соответствия альянса подходу президента Дональда Трампа "Америка прежде всего". В заявлении отмечено: "Министерство планирует завершить анализ осенью".

Кроме того, министерство обороны намерено предоставить главе Белого дома и руководству США тщательную, основанную на фактах оценку инициативы AUKUS.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США усомнились в том, что военный альянс AUKUS отвечает интересам Вашингтона. Британия планирует построить до 12 новых ударных подводных лодок в рамках программы AUKUS. США расширили экспорт ракетных технологий для союзников по альянсу.

Дмитрий Зубарев

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Страны
Австpалия
США
Персоны
Трамп Дональд
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