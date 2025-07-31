Пентагон анонсировал завершение пересмотра AUKUS осенью

Американское военное ведомство проведет оценку партнерства AUKUS на соответствие приоритетам президента США, чтобы предоставить подробную фактическую информацию руководству страны.

Пентагон рассчитывает завершить пересмотр военного альянса AUKUS между Австралией, Британией и США осенью, передает ТАСС.

Ведомство уточнило, что инициатива по пересмотру была поручена главой Пентагона Питом Хегсетом, а руководить процессом будет заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.

В публикации офиса замминистра подчеркивается, что анализ AUKUS будет проводиться с целью проверки соответствия альянса подходу президента Дональда Трампа "Америка прежде всего". В заявлении отмечено: "Министерство планирует завершить анализ осенью".

Кроме того, министерство обороны намерено предоставить главе Белого дома и руководству США тщательную, основанную на фактах оценку инициативы AUKUS.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США усомнились в том, что военный альянс AUKUS отвечает интересам Вашингтона. Британия планирует построить до 12 новых ударных подводных лодок в рамках программы AUKUS. США расширили экспорт ракетных технологий для союзников по альянсу.

Дмитрий Зубарев