Росатом запустил установку по переработке урана в Танзании

Дочерняя компания Росатома запустила установку по переработке урана в рамках пилотного проекта в Танзании, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах заседания комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».
"Росатом запустил пилотный проект по добыче и переработке урана в Танзании", – заявил Лихачев, отметив значимость этого шага для развития международного сотрудничества в энергетической сфере, передает ТАСС.
Ранее на заводе "АЭМ-Спецсталь" начал работу новый комплекс электрошлакового переплава, что позволит значительно нарастить выпуск особопрочных стальных заготовок.
Дарья Григоренко