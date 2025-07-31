Росатом запустил установку по переработке урана в Танзании

Дочерняя компания Росатома запустила установку по переработке урана в рамках пилотного проекта в Танзании, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах заседания комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».

"Росатом запустил пилотный проект по добыче и переработке урана в Танзании", – заявил Лихачев, отметив значимость этого шага для развития международного сотрудничества в энергетической сфере, передает ТАСС.

Ранее на заводе "АЭМ-Спецсталь" начал работу новый комплекс электрошлакового переплава, что позволит значительно нарастить выпуск особопрочных стальных заготовок.

Дарья Григоренко