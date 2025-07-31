Молодой по весу: в РФ разработали сверхлегкую ракету-носитель для запуска спутников

Какие технологии позволили не только снизить массу конструкции, но и удешевить ее

Российские ученые разработали специальную сверхлегкую ракету для запуска спутников. Ее масса составляет 14 т, это значительно меньше существующих аналогов. Весь секрет — в использовании криогенных баков из композиционных материалов, которые делают ракету не только легче, но и дешевле. В настоящее время в РФ проводятся испытания ее компонентов. Подробнее — в материале «Известий».

Российские ученые разработали специальную сверхлегкую ракету для запуска спутников. Ее масса составляет 14 т, это значительно меньше существующих аналогов. Весь секрет — в использовании криогенных баков из композиционных материалов, которые делают ракету не только легче, но и дешевле. В настоящее время в РФ проводятся испытания ее компонентов. Подробнее — в материале «Известий».

Новая ракета-носитель

Студенты Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова совместно со стартапом из Санкт-Петербурга разработали сверхлегкую ракету-носитель SpaceNet для запуска малых космических аппаратов. В проекте активно используют высокоточное компьютерное моделирование с ИИ для оптимизации конфигурации ракеты. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе платформы НТИ (Национальная технологическая инициатива).

По словам авторов проекта, ключевая инновация — криогенные баки из композиционных материалов (первый опыт в России), снижающие массу конструкции на 15–20% по сравнению с аналогами. Сейчас примерная масса ракеты составляет 14 т.

— Детали двигателя изготавливаем по технологии биметаллической 3D-печати из бронзы и стали. Такой сплав повышает температуру в камере сгорания и снижает расход топлива, — рассказал один из ведущих участников проекта Игорь Волобуев.

По его словам, ракета может быть востребованной для регулярного пополнения низкоорбитальной группировки малых космических аппаратов, формируемой в рамках национальных программ. В настоящее время малые аппараты, как правило, выводятся в качестве попутной нагрузки. А наличие специализированной сверхлегкой ракеты позволит гибко выбирать орбитальные параметры и сокращать сроки выполнения пусковых заказов. При этом такие запуски будут конкурентоспособны по сравнению с ракетами среднего класса.

Согласно дорожной карте проекта, разработаны прототипы двигательной установки разгонного блока и турбогенератора, создан макет разгонного блока, специалисты начали изготовление прототипа жидкостных ракетных двигателей первой ступени. Ракета предназначена для вывода космических аппаратов на низкую околоземную орбиту с высотой 500, 800 и 1500 км. Кроме того, прорабатываются технологии орбитального обслуживания малых космических аппаратов.

— Развитие проекта будет включать 3D-печать компонентов ракетных двигателей из жаропрочных сплавов, создание новых материалов на основе сверхпрочных волокон, разработку экологически чистых ракетных технологий и продвижение отечественной микроэлектроники, — отметил главный конструктор проекта Павел Архипов.

Он добавил, что проект участвует в отборе предложений для Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Практическое применение

Задумки касаемо научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) у команды хорошие, но есть сомнения в том, что все намеченные задачи получится реализовать, считает гендиректор компании «Спутникс», эксперт рабочей группы НТИ «Аэронет» Владислав Иваненко.

— Есть ли у команды ресурсы для таких проектов — вопрос открытый. Хочется надеяться, что ракета сможет полететь в космос. Но для этого нужно не останавливаться на этапе НИОКР, — отметил он.

С этим мнением согласен и редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. По его словам, важно определить, стоит ли заниматься такими проектами, учитывая возможность окупаемости и реальную потребность в создаваемых решениях.

Проект однозначно интересен для развития аэрокосмической сферы России, потому что важно иметь все типы ракет-носителей: сверхтяжелые, тяжелые, легкие, сверхлегкие, геофизические. Соответственно, предлагаемый аппарат может занять одну из ниш. Скорее всего, он обойдется дороже, чем выведение на попутных запусках, например, с тем же «Союзом». Но для выполнения своих профильных задач он может быть крайне востребован отдельными компаниями из отрасли, уточнил генеральный директор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Антон Алексеев.

— Сейчас «Роскосмос» самостоятельно ведет разработку проектов по созданию возвращаемой многоразовой ракеты-носителя. Предлагаемый вариант в какой-то мере сможет конкурировать по таким показателям, как стоимость запуска или технические характеристики, — полагает эксперт.

По его словам, конкуренция между разными ракетными проектами стимулирует развитие технологий, снижает издержки и открывает новые возможности для российской космической отрасли.

Антон Белый