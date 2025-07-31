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Военное обозрение

Первая ракета-носитель Австралии рухнула сразу после запуска

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Источник изображения: topwar.ru

Первая австралийская ракета-носитель не прошла сегодня испытания, рухнув вскоре после взлета и подняв гигантский столб дыма, но разработчики называют случившееся историческим событием, так как это была попытка запуска первой орбитальной ракеты, разработанной и изготовленной в Австралии, пишет британская газета The Guardian.

Ракета Eris была построена компанией Gilmour Space и ненадолго стартовала сегодня утром с орбитального космодрома Боуэн, что в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии у побережья Кораллового моря. Несмотря на то что этого полета ждали несколько месяцев, ожидая подходящих погодных условий, ракета зависла над космодромом лишь на 14 секунд, прежде чем рухнуть на него.

Вскоре после запуска компания Gilmour Space опубликовала оптимистическое заявление, в котором говорилось, что 14-секундный полет Eris приблизил Австралию к клубу шести стран, которые регулярно выводят космические аппараты на орбиту.

Для первого испытательного полета, особенно после продолжительного 18-месячного ожидания окончательного одобрения, это значительный результат и важный шаг вперед для суверенного космического потенциала Австралии

- отмечается в заявлении компании-разработчика.

Ракета длиной 23 метра и весом 30 тонн была покрыта датчиками, с помощью которых специалисты из Gilmour Space надеялись получить информацию, которая поможет в будущих новых попытках запуска.

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Страны
Австpалия
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