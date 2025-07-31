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Названы особенности российских «стрел смерти»

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости.

Военный эксперт Коротченко: «Стрелы смерти» могут улучшить наступление ВС России

Боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», известные как «стрелы смерти» — высокоточное оружие с системой самонаведения на цель, но это не новая разработка. В разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко также предположил, что подобные технологии улучшат наступательные операции Вооруженных сил России (ВС России).

«Речь идет об индивидуальной системе наведения боеприпасов, когда кассетный боеприпас, выстреливаемый либо артиллерией, либо реактивной системой залпового огня, на финальном участке траектории раскрывается, и боевые самонаводящиеся элементы селекционируют цель и индивидуально ее уже поражают», — сказал Коротченко.

Такие самоприцеливающиеся элементы известны уже лет пять-семь, добавил он. Чем больше российские подразделения на линии боевого соприкосновения будут использовать умные боеприпасы, тем выше будет процент поражения вражеской техники или живой силы, пояснил эксперт.

«Очевидно, что это показатель того, что российский оборонно-промышленный комплекс реализует такие технологии, но сами технологии известны, здесь сенсаций никаких нет», — подытожил Коротченко.

По его мнению, благодаря умным снарядам Россия улучшит результаты наступательных операций.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин написал о том, что Россия в зоне специальной военной операции (СВО) применила новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», известные как «стрелы смерти». Специалист обратил внимание на видео из-под Авдеевки, на котором российские бойцы применяют против украинской бронетехники боевые элементы «Мотив».

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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