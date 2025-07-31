Трамп признает: финансовые санкции против России "могут подействовать, а могут и нет" (The New York Times, США)

NYT: ультиматум Трампа не изменит точку зрения Путина на украинский конфликт

Угрозы президента США в адрес России вызывают вопросы о том, сколько рычагов влияния на Москву осталось у Америки, пишет NYT. Ультиматум Трампа по перемирию не изменит точку зрения Путина на украинский конфликт, а санкции приведут к росту мировых цен на нефть, предупреждает автор статьи.

Эрика Грин (Erica Green), Золан Канно-Янгс (Zolan Kanno-Youngs)

Прошли всего сутки с того момента, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за военных действий на Украине, и уже во вторник он выразил неуверенность в том, что санкционная стратегия вообще даст какой-нибудь результат.

Беседуя с репортерами на борту президентского самолета, Трамп сказал, что через 10 дней Соединенные Штаты могут ввести "пошлины и все такое".

"Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, хочет продолжать военные действия, — сказал Трамп, имея в виду президента Владимира Путина. — Но мы собираемся ввести пошлины и принять другие разнообразные меры. Это может подействовать на них, а может и не подействовать. Но может подействовать".

Как-то раз Трамп заявил, что сможет остановить военные действия на Украине, поговорив с Путиным как мужчина с мужчиной. Он попытался переписать историю российской военной операции, представив Украину и ее президента Владимира Зеленского не жертвами, а злодеями. Но сейчас, когда недовольство Трампа конфликтом усиливается, его угрозы вызывают вопросы о том, сколько рычагов влияния на Москву осталось у Соединенных Штатов — и намерен ли Трамп воспользоваться этими рычагами.

"Похоже, Трамп начинает осознавать то, что многие из нас увидели с самого начала — что проблема не в Зеленском, — сказал исполнительный вице-президент Центра международной политики Мэтт Дасс. — Проблема не в Украине. Проблема в Путине".

"Очевидно, Трамп был полностью уверен в своей способности заключать сделки, — добавил Дасс. — Но реальность оказалась болезненной".

Трамп сказал в понедельник, что даст России 10-12 дней на то, чтобы положить конец военным действиям, после чего введет "санкции и возможно пошлины, вторичные пошлины", имея в виду пошлины против стран, которые торгуют с Россией.

Это более короткий срок, чем 50 дней, о которых он говорил 14 июля.

Трамп неоднократно угрожал наказать Россию за эскалацию боевых действий на Украине, но до сих пор не переходил от слов к делу. И его очередная угроза о введении финансовых карательных мер может потерпеть неудачу, как признал сам президент.

Карательные санкции против российского энергетического сектора и его потребителей, предложенные в сенатском законопроекте, нанесут гораздо больший ущерб Москве, чем пошлины на те немногие товары, которые Россия отправляет в США. Но лидеры республиканцев отозвали свои планы провести голосование по этому законопроекту после того, как Трамп пригрозил односторонними действиями.

Маловероятно, что ультиматум Трампа изменит точку зрения Путина на этот вооруженный конфликт. Российский лидер приступил к реализации того, что он считает определяющей исторической миссией — вернуть Украину под контроль Кремля.

Его войска продолжают летнее наступление, и Путин считает, что у него есть преимущество на поле боя, где украинские людские ресурсы истощаются, а Москва добивается все новых успехов.

Российские технократы также потратили более трех лет на создание экономики, способной противостоять западным санкциям, а один из лучших московских университетов даже предлагает ввести новую степень магистра по уклонению от санкций.

Но Россия по-прежнему зависит от нефти и газа, на которые приходится около трети государственных доходов страны.

Угроза Трампа ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, затронет Китай, Индию и Турцию, и будет представлять потенциальную эскалацию его глобальной торговой войны.

Проблема, как отмечают комментаторы в России, заключается в том, что такой шаг может привести к стремительному росту мировых цен на нефть. Западные политики осуществляют против России стратегию "предельного уровня цен на нефть", пытаясь ограничить российские доходы от продажи нефти, не вызывая при этом потрясений на мировом рынке. Но эта стратегия работает с большими перебоями, и она не смогла сдержать Путина.

Во вторник Трамп сказал, что ему безразлично, как вводимые экономические санкции повлияют на нефтяной рынок.

Эксперты по внешней политике говорят, что у Трампа есть другие экономические и военные возможности заставить Россию прекратить боевые действия. Несмотря на то, что Россия защитила себя от санкций, ее экономика уязвима, считают эксперты. По их словам, Трамп еще может начать охоту на какие-то сегменты российской банковской системы, ограничить предельным значением цены на нефть и использовать свое влияние на внешнюю политику и торговые сделки с европейскими союзниками.

Белый дом в своем заявлении не сказал, изучает ли Трамп другие варианты действий, однако отметил, что он "хочет остановить убийства, и поэтому продает оружие американского производства членам НАТО и угрожает Путину болезненными пошлинами и санкциями".

Бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркас сказала, что у Трампа "на руках много козырей", включая сенатский законопроект, который предусматривает санкции в размере не менее 500% на импорт из России или любой другой страны, которая покупает российский уран или нефтепродукты.

Но Фаркас отметила, что Трамп должен убедить Россию в невозможности выиграть этот конфликт военным путем.

Он мог бы увеличить военную помощь, призвать Украину брать на себя большие риски в применении такой военной помощи, и работать с союзниками в целях использования замороженных российских активов на закупки оружия, отметила Фаркас.

"Трамп думал, что вместе со своими переговорщиками сумеет уговорить Россию пойти на какой-то компромисс, однако Путин не заинтересован в компромиссах, — сказала Фаркас. — Поэтому он будет продолжать военные действия, пока не осознает, что не может достичь своих целей с помощью военной силы. В итоге его надо убедить, что он проигрывает, и в этом должны быть уверены люди из его окружения".

Кремль практически никак не отреагировал на очередную угрозу Трампа. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль "принял к сведению" прозвучавшие комментарии.

Но союзники Путина осудили перенос сроков Трампом и посмеялись над ним.

"Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением "50 дней". Было раньше и 24 часа, и 100 дней было. Мы всё это проходили", — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале этого месяца после того, как Трамп объявил о своем 50-дневном сроке.

В понедельник бывший президент России и близкий союзник Путина Дмитрий Медведев написал пост в социальных сетях, отметив, что Трамп начал "игру ультиматумов с Россией". Использовав прозвище, которым Трамп наградил своего предшественника Джозефа Байдена, Медведев призвал американского президента не "идти по пути Сонного Джо".

"Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне, — написал Медведев о действиях Трампа. — Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной".

Научный сотрудник вашингтонского Атлантического совета и бывший высокопоставленный американский дипломат Дэниел Фрид, имеющий опыт ведения переговоров с русскими, сказал, что у Трампа есть шанс исправить "ужасную и дорогостоящую" ошибку, которую он допустил, когда поначалу сигнализировал о том, что США не поддерживают Украину. Фрид сказал, что это дало России возможность "вести эту игру как можно дольше в целях достижения полной победы".

"Непоследовательность и резкая смена позиций затрудняет сохранение давления на Россию, потому что у Путина появляется возможность сложить руки и выжидать, — сказал Фрид. — Действия Трампа в последние недели показывают, что он это понимает, и поэтому движется в более жестком направлении".

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан сказал, что Трамп может использовать свой успех в дипломатии принуждения, в рамках которой он бомбил Иран, а также свою готовность к коллективной обороне с союзниками по НАТО, чтобы стратегически думать о своих и американских долгосрочных интересах в этом вооруженном конфликте.

"Суть в том, что Путин остановится тогда, когда его остановят, — сказал Купчан. — А Трамп не хочет войти в историю как американский президент, потерявший Украину".

Свой материал для статьи предоставил Пол Сонн.