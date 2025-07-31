Получение ВВС Израиля новых самолётов-заправщиков KC-46A говорит о подготовке к очередному этапу войны против Ирана

Источник изображения: topwar.ru

Израильские ВВС уже в следующем году получат на вооружение самолёты-заправщики Boeing КС-46А, которые обеспечат боевой авиации еврейского государства возможность наносить удары по Ирану и Йемену.

Как сообщает издание The Jerusalem Post, первые два самолёта-заправщика KC-46A прибудут в Израиль к следующему году. Ещё два таких самолёта будут доставлены позднее. В рамках сделки с правительством США стоимостью около 930 миллионов долларов ВВС ЦАХАЛ получат до восьми самолётов-заправщиков для замены своих Re'em (Boeing 707), многим из которых уже больше 60 лет. Контракт с Boeing на покупку самолётов KC-46A был подписан в 2022 году, но поставка заняла больше времени, чем ожидалось, из-за задержек, вызванных в том числе обнаруженными в самолёте конструктивными недостатками.

Эти самолёты являются стратегическими средствами, необходимыми для выполнения дальних миссий в таких странах, как Иран и Йемен. В ходе недавнего краткосрочного конфликта с Ираном самолёты-заправщики обеспечили возможность наносить авиаудары по территории Ирана.

Поставки Израилю самолётов-заправщиков могут свидетельствовать о подготовке режима Нетаньяху к новому витку военной эскалации с Ираном. Поскольку Иран не имеет общей границы с Израилем, чтобы получить возможность наносить авиаудары по объектам на территории исламской республики, израильским истребителям потребуется дозаправка в воздухе.