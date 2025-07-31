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ТАСС

Экипажи кораблей Dragon начали смотреть "Белое солнце пустыни" перед стартом

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Приводнение космического корабля Crew Dragon
Приводнение космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем в Мексиканском заливе у побережья США.
Источник изображения: ©NASA

Такую традицию астронавты переняли у российских коллег

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Экипажи американских космических кораблей Crew Dragon присоединились к советско-российской традиции просмотра фильма "Белое солнце пустыни" перед стартом. Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

"Космонавты Роскосмоса привнесли на американскую почву отечественные традиции. Многие знают о том, что перед стартом с Байконура экипажи смотрят фильм "Белое солнце пустыни". Теперь такой кинопросмотр практикуют и в США", - говорится в сообщении ЦПК.

Публикация сопровождается фотографией экипажа миссии Crew-11, старт которой намечен на 31 июля. В кадре видно, как российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи сидят перед экраном во время просмотра этого фильма.

В Роскосмосе добавили, что кинокартину используют для обучения космонавтов видеосъемке. "Этот навык необходим им для документирования полета и различных объектов на орбите, а "Белое солнце пустыни" считается эталоном операторской работы", - подчеркнули там. 

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Страны
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JAXA
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ЦПК Гагарина
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