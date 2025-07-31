Российские войска применили «стрелы смерти» в зоне СВО. На что они способны?

Военкор Шурыгин: ВС России впервые применили стрелы смерти в зоне спецоперации

Российские войска применили новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив» в зоне специальной военной операции (СВО). Высокоточное оружие, прозванное «стрелами смерти», было использовано при атаке на Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее видео опубликовал военный эксперт Владислав Шурыгин.

На записи видно, как боевые элементы «Мотив» с огромной мощью ударяют по технике противника, полностью уничтожая ее. Специалист напомнил, что «стрелы смерти» оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей.

«Умный» боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортер и пикирует на него с большой скоростью. Кумулятивный снаряд пробивает броню толщиной более десяти сантиметров.

Известно, что новые боевые элементы применяются в составе кассетных боеприпасов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Торнадо-С», а также кассетных авиабомб РБК-500 и планирующих авиабомб ПБК-500.

На что способны «стрелы смерти»?

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал «Мотив» умным боеприпасом и высокоточным оружием с хорошим поражающим эффектом.

По словам специалиста, «стрелы смерти» представляют собой что-то типа кассетной боевой части, которая раскрывается и выбрасывается, в итоге поражая объект. Они могут индивидуально наводиться на цель, имеют хорошую точность и пробивной эффект выше, чем у других боеприпасов.

При этом, указал Кнутов, общий расход для поражения самой техники гораздо ниже. «Например, для того, чтобы попытаться вывести из строя какие-нибудь бронемашины, нужно использоваться, например, пакет "Града", а здесь в данном случае хватить одной ракеты "Торнадо-С"», — объяснил он.

Военный эксперт напомнил, что «Торнадо-С» способна поражать цели на расстоянии до 120 километров. «Таким образом, у нас появилась возможность на достаточно большой дальности поражать цели противника и при этом с высокой точностью», — продолжил мысль Кнутов.

В заключение он назвал новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив» высокоточным оружием нового поколения, способным при меньшем расходе наности гораздо больше ущерба противнику.

Зачем создавались «стрелы смерти»?

Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, что подобные боеприпасы создаются с целью принятия на вооружение легкого и компактного средства поражения, способного самостоятельно искать и наносить удары по боевым бронированным машинам противника.

Он указал, что боевая часть «Мотива» представляет собой кумулятивный заряд весом около 4,5 килограмма. Он может пробить до 70 миллиметров гомогенной брони под углом в 30 градусов.

По словам эксперта, применение таких боевых самоприцеливающихся элементов позволит эффективно и на большой дальности поражать широкий спектр целей и объектов противника: от боевых бронированных машин и грузовых автомобилей до пунктов управления.

«Массированное применение "стрел смерти" может создать обширные зоны поражения техники и живой силы противника и в полном объеме оправдать свое название», — объяснил полковник в отставке, подчеркнув, что эффективных средств противодействия самоприцеливающимся боевым элементам пока нет.