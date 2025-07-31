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Европейские страны НАТО продолжают совместный контроль над полетами самолетов ВКС РФ над международными водами Балтийского моря. У них это называется «защитой восточных границ» альянса в Европе.

На этот раз совместное патрулирование закончили ВВС сразу 13 стран НАТО в рамках операции «Чессман» (eAR). В ней помимо давних членов альянса впервые приняла участие и Швеция, уже традиционно участвовали ВВС Великобритании. Главным аэродромом базирования стала 22-я база польской тактической авиации в Мальборке.

В рамках миссии, в ходе которой самолеты НАТО провели в воздухе порядка 460 часов, якобы было зафиксировано более 20 вмешательств. Основу боевого крыла составляли истребители Королевских-военно воздушных сил Великобритании (Royal Air Force/RAF).

Обращаюсь к нашим польским и шведским союзникам в ВВС: наша связь еще сильнее, мы вместе защищаем и будем защищать воздушное пространство НАТО

— цитирует высказывание подполковника ВВС Великобритании Кристофера Джейкоба польский журнал военной тематики Polska Zbrojna.

Но не это самое интересное, Оказывается, польские ВВС совместно со шведскими Saab JAS 39 Gripen («Грипен») «перехватывали» российские боевые самолеты над Балтикой, применяя для этого советские многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29.

Это как раз те самолеты, доставшиеся Польше после распада СССР и прекращения действия Варшавского договора, которые еще в ноябре прошлого года глава МИД страны и министр обороны отказались передавать Киеву в ответ на настойчивые просьбы украинцев.

Производители самолётов в СССР и подумать не могли, что МиГ-29 ВВС Польши будут перехватывать российские самолёты над Балтикой... Как в принципе, не могли представить того, что МиГи и Сухие будут противодействовать друг другу над тем, что тогда называлось УССР.