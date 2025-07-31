В Кремле оценили визит главы Роскосмоса в США

Сохранение взаимодействия в этой сфере является чрезвычайно важным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Влияние диалога России и Соединенных Штатов в области космоса на весь комплекс взаимоотношений двух стран не стоит преувеличивать, но сохранение взаимодействия в этой сфере является чрезвычайно важным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные контакты [между РФ и США в области космоса] очень важны. Не следует, наверно, преувеличивать влияние поддержания таких контактов на весь комплекс двусторонних отношений. Но в то же время сохранение диалогов хотя бы в таких важных областях - это тоже чрезвычайно важно", - подчеркнул Песков, комментируя визит главы Роскосмоса Дмитрия Баканова в США.