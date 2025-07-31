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ЦАМТО

Минобороны Бельгии закупает польские ПЗРК "Перун"

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ПЗРК "Перун" (PIORUN)
ПЗРК "Перун" (PIORUN).
Источник изображения: fma.no

ЦАМТО, 30 июля. Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен 29 июля сообщил о находящейся в стадии реализации процедуре закупки ПЗРК "Перун" производства польской компании MESKO.

Согласно раскрытой министром информации, контракт на поставку 40 ПЗРК "Перун" и "нескольких сотен" ракет был подписан по итогам его визита в Польшу. Стоимость закупки оценивается 137 млн. евро, что для покупки в данном сегменте является значительной суммой. Поставки должны начаться до конца текущего года. ПЗРК поступят на вооружение Сухопутных войск Бельгии, включая полк специальных операций.

Как сообщал ЦАМТО, по итогам проведенных 12 мая в Скаржиско-Каменне министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом и министром обороны Бельгии Тео Франкеном переговоров был подписан протокол о намерениях, предусматривающий расширение двустороннего военного сотрудничества и, в частности, закупку для ВС Бельгии переносных зенитных ракетных комплекса "Перун".

По информации Т.Франкена, на днях он направил запрос на выделение средств для закупки ПЗРК министру финансов Бельгии Ван Петегему.

ПЗРК "Перун" представляет собой модернизированный вариант ПЗРК "Гром" (GROM), являющийся, в свою очередь, дальнейшим развитием ПЗРК "Игла". Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая вертолеты, самолеты, БЛА и крылатые ракеты в дневное и ночное время (при оснащении тепловизионным прицелом).

Общая масса ПЗРК – 19,5 кг, масса ракеты – 10,5 кг, дальность поражения целей – от 400 до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, средняя скорость ракеты – 560 м/с.

На текущий момент покупателями ПЗРК "Перун" являются ВС Польши, Эстонии, США, Норвегии. Планируются продажи ВС Словакии и Литвы. Несколько партий ПЗРК были безвозмездно переданы ВС Украины и применяются в боевых действиях против ВС РФ.

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