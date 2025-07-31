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ТАСС

Туск заявил о высоких шансах на приостановку боевых действий между Украиной и РФ

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Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск.
Источник изображения: © Artur Widak/ NurPhoto via Getty Images

Премьер Польши указал на признаки такого развития событий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Шансы на приостановку боевых действий между Украиной и Россией оцениваются как высокие, и есть признаки именно такого развития событий, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Имеются высокие шансы и много признаков того, что российско-украинская война может быть как минимум приостановлена в ближайшее время", - сказал Туск в Техническом институте Военно-воздушных сил в Варшаве. Трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

"Однако это ни в коем случае не меняет нашу ситуацию. Польша должна быть готова к самообороне, независимо от развития ситуации на российско-украинском фронте", - добавил он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия продолжает защищать свои интересы в формате спецоперации на Украине несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. В то же время Москва подчеркивает, что хотела бы добиваться результата мирным способом.

Трамп объявил 14 июля, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. Затем он уточнил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней. 

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