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Военное обозрение

Последняя опытная модель: стартовали приемо-сдаточные испытания импортозамещённого лайнера МС-21

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Источник изображения: topwar.ru

На Иркутском авиационном заводе стартовали приемо-сдаточные испытания опытного образца МС-21 с номером 0013. Этот самолет завершает линейку тестовых машин и стал первым, в котором практически все ключевые системы заменены на отечественные в рамках программы импортозамещения.

Напомним, что лайнер впервые поднялся в воздух в декабре 2021 года, доказав надежность российских композитных материалов, использованных в конструкции крыла. После успешных испытаний самолет отправили на доработку, где заменили большинство иностранных компонентов. Теперь он оснащен российскими аналогами, включая комплексную систему управления, шасси, топливные датчики и даже интерьер.

Как говорится в сообщении ПАО «ОАК», особое внимание уделено силовой установке – вместо зарубежных двигателей установлены отечественные ПД-14. Кроме того, впервые применено и новое стендовое оборудование для тестов гидравлики самолёта, произведенное в Новосибирске, что подтверждает способность российской промышленности создавать сложные авиационные системы без зависимости от импорта.

После завершения приемо-сдаточных испытаний самолет передадут на летно-испытательную станцию для дальнейших проверок. Успех этой программы станет важным шагом в развитии гражданской авиации России, демонстрируя, что страна способна конкурировать в авиастроительной отрасли даже в условиях колоссального санкционного давления.

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Страны
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ПД-14
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МС-21
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