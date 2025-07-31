Казахстан получил очередные три самолета Y-8F-200WA производства китайской Shaanxi Aircraft Corporation

ЦАМТО, 30 июля. Авиагруппа Национальной гвардии МВД Республики Казахстан получила очередные три многоцелевых военно-транспортных самолета Y-8F-200WA производства китайской компании Shaanxi Aircraft Corporation.

Согласно опубликованным 22 июля в соцсетях фотоматериалам, в Казахстан прибыли самолеты с бортовыми номерами 04, 05 и 06. Таким образом, на текущий момент Национальной гвардии Казахстана поставлено в общей сложности шесть машин.

Контракт на поставку Казахстану военно-транспортных самолетов Y-8F-200WA был подписан между посредниками, компанией Shanfei Aviation Industry и международной холдинговой корпорацией AVIC International, 21 апреля 2018 года в Пекине. Согласно информации CAN News, всего Казахстану будет поставлено 8 машин.

По словам главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова, стоимость одного самолета составляет 37 млн. долл., включая полный наземный комплект оборудования плюс обучение двух экипажей.

Дебютный полет первого Y-8F-200WA, предназначенного для НГ МВД РК, состоялся 14 июня 2018 года. Самолет был официально передан Казахстану 26 сентября 2018 года, второй – в декабре 2023 года, третий – в апреле 2024 года.

Многоцелевой военно-транспортный самолет Y-8 производится китайским авиастроительным предприятием Shaanxi Aircraft Corporation. Продажа версии Y-8F-200WA является первым совместным экспортным проектом компании Air China International Aviation и корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China).

Y-8F-200WA – это усовершенствованная версия китайского среднего транспортного самолета, который спроектирован и изготавливается китайской Shaanxi Aircraft Corporation на базе самолета Ан-12. Модификация отличается удлиненным на 2,2 м фюзеляжем. Максимальный взлетный вес – 61 т, грузоподъемность – 23 т. Крейсерская скорость самолета, оснащенного четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ-6 мощностью 4250 л.с., составляет 550 км/ч, дальность полета – около 3440 км. Самолет может осуществлять взлет и посадку на неподготовленных ВПП.