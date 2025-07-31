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Военное обозрение

«Почти все группы слепые»: мобильные подразделения ПВО ВСУ не видят летящие «Герани» из-за сбоя программ слежения

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Источник изображения: topwar.ru

По информации ряда украинских источников, военнослужащие мобильных огневых групп ВСУ из-за глобального сбоя работы программ слежения за воздушными целями фактически «ослепли» и банально не видят летящие к своим целям «Герани».

Служебная программа «Вираж», при помощи которой украинская ПВО определяет высоту, дальность и азимут, практически не работает и запускается только через ВПН. Таким образом, становится очевидно, что глобальная зависимость ВСУ от западного программного обеспечения может сыграть роковую роль для боеспособности всей украинской армии.

В частности, отключение сервисов спутниковой системы связи Starlink потенциально способно быстро привести к «слепоте» органов военного управления ВСУ, дезорганизации и, как следствие, обрушению фронта. Вся система управления войсками и координации между подразделениями ВСУ построена на использовании спутникового интернета. Кроме того, для сохранения боеспособности ВСУ чрезвычайно важен доступ к соответствующему программному обеспечению.

В настоящее время Евросоюз, фактически взявший на себя обязательства по поддержанию боеспособности украинских формирований, рассматривает возможность подключения Украины, Норвегии и Британии к проекту защищенной спутниковой связи IRIS², который должен снизить зависимость от американской сети Starlink. В рамках проекта IRIS² предполагается в 2030-х годах запустить около 280 спутников. Будет ли к тому времени существовать украинская государственность, неизвестно...

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