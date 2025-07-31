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Военное обозрение

«Гнев Посейдона»: Израиль рассматривает «освобождение» оккупированного Турцией Северного Кипра

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Источник изображения: topwar.ru

Израильтяне могут скоординировать свои планы с Грецией и Кипром. При определенных условиях Израиль рассматривает «освобождение» оккупированного Турцией Северного Кипра.

Об этом израильский эксперт в области международной политики Шей Гал пишет в своей статье, опубликованной в газете Israel Hayom.

Северный Кипр также является проблемой Израиля

- так он озаглавил свой материал.

По мнению эксперта, на данный момент у израильтян нет ни цели, ни желания вмешиваться в решение кипрской проблемы. Но если угроза с территории частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра для еврейского государства достигнет критического уровня, эта позиция может измениться. И тогда Тель-Авив, скоординировав свои действия с Грецией и Кипром, будет готов заняться «освобождением» северной части острова из-под турецкой власти при помощи военной силы. Но это произойдет только в том случае, если Анкара решит более активно противодействовать Израилю в его ближневосточной политике.

Эксперт считает, что израильтяне способны пресечь попытки переброске турецких подкреплений на Северный Кипр и уничтожить системы противовоздушной обороны, разведывательные и командные центры. Итогом, по его мнению, должен стать вывод подразделений Турции с территории острова и восстановление международно признанного суверенитета и территориальной целостности Кипра. Шей Гал предлагает назвать такую военную операцию «Гнев Посейдона».

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Страны
Греция
Израиль
Кипр
Турция
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