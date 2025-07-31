Первая австралийская ракета-носитель упала через 14 секунд после запуска

Компания-разработчик назвала испытание успешным

СИДНЕЙ, 30 июля. /ТАСС/. Первая сделанная в Австралии ракета-носитель Eris после запуска провела в полете 14 секунд, после чего рухнула рядом со стартовой площадкой. Об этом сообщила компания-разработчик Gilmour Space Technologies.

Пуск состоялся утром 30 июля с космодрома Боуен на севере штата Квинсленд. "Сегодня Eris стала первой сделанной в Австралии орбитальной ракетой, запущенной с территории Австралии - 14 секунд полета, 23 секунды работы двигателя. Это значительный прогресс для австралийской ракетной программы. Команда в безопасности, получены данные [полета], теперь все внимание на второй тестовый пуск", - говорится в сообщении компании в X.

Несмотря на то, что ракета в итоге рухнула на землю, в компании назвали испытание успешным, поскольку ракета смогла подняться в воздух. Глава компании Адам Гилмор в комментарии агентству Bloomberg перед испытанием говорил, что именно такой результат они будут считать успехом. Из груза на борту ракеты была лишь банка пасты на основе дрожжевого экстракта Vegemite, которая считается одним из символов Австралии.

Gilmour Space Technologies была создана в 2015 году, она планировала осуществить первый пуск своей ракеты уже в 2023 году, но сроки переносились из-за задержки с получением одобрения регулятора. Компания финансируется частными инвесторами, но в июле заручилась также и государственной поддержкой в $3,3 млн. В ракете-носителе Eris используется гибридное твердожидкое топливо, ее высота составляет 23 м, масса полезной нагрузки - 300 кг.