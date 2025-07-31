Войти
ТАСС

Первая австралийская ракета-носитель упала через 14 секунд после запуска

361
0
0
Флаг Австралии. Архивное фото
Флаг Австралии. Архивное фото.
Источник изображения: © Flickr / Christian Haugen

Компания-разработчик назвала испытание успешным

СИДНЕЙ, 30 июля. /ТАСС/. Первая сделанная в Австралии ракета-носитель Eris после запуска провела в полете 14 секунд, после чего рухнула рядом со стартовой площадкой. Об этом сообщила компания-разработчик Gilmour Space Technologies.

Пуск состоялся утром 30 июля с космодрома Боуен на севере штата Квинсленд. "Сегодня Eris стала первой сделанной в Австралии орбитальной ракетой, запущенной с территории Австралии - 14 секунд полета, 23 секунды работы двигателя. Это значительный прогресс для австралийской ракетной программы. Команда в безопасности, получены данные [полета], теперь все внимание на второй тестовый пуск", - говорится в сообщении компании в X.

Несмотря на то, что ракета в итоге рухнула на землю, в компании назвали испытание успешным, поскольку ракета смогла подняться в воздух. Глава компании Адам Гилмор в комментарии агентству Bloomberg перед испытанием говорил, что именно такой результат они будут считать успехом. Из груза на борту ракеты была лишь банка пасты на основе дрожжевого экстракта Vegemite, которая считается одним из символов Австралии.

Gilmour Space Technologies была создана в 2015 году, она планировала осуществить первый пуск своей ракеты уже в 2023 году, но сроки переносились из-за задержки с получением одобрения регулятора. Компания финансируется частными инвесторами, но в июле заручилась также и государственной поддержкой в $3,3 млн. В ракете-носителе Eris используется гибридное твердожидкое топливо, ее высота составляет 23 м, масса полезной нагрузки - 300 кг. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 09:57
  • 15
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 31.07 00:34
  • 2
"Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда
  • 30.07 22:31
  • 0
Ответ на ""Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда"
  • 30.07 16:46
  • 0
Ложь как стратегия: исказить, обмануть, дезинформировать
  • 30.07 16:44
  • 0
Лев Вершинин прокомментировал инцидент с дроном в Минске
  • 30.07 12:03
  • 9796
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 03:39
  • 37
"Главное - не зарабатывать новых долгов"
  • 30.07 02:59
  • 0
О поколениях подводных лодок
  • 30.07 00:09
  • 1
Разница поколений: Путин оценил мощь атомных подлодок ВМФ РФ
  • 29.07 22:43
  • 488
Претензии к администрации сайта
  • 29.07 22:09
  • 0
По поводу "Наверстать упущенное: истребитель Су-35 получил масштабную модернизацию для воздушного боя (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.07 21:22
  • 0
Ответ на "Россия только что спустила на воду крупнейший в мире боевой корабль после 26-летней глубокой модернизации (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.07 19:47
  • 0
По поводу "На Западе оценили мощь атомных подлодок России"
  • 29.07 18:39
  • 0
По поводу "Отсутствие компромисса"
  • 29.07 15:30
  • 0
Отсутствие компромисса