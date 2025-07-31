Три причины, по которым американский мировой порядок может рухнуть (Bloomberg, США)

Bloomberg: американский мировой порядок движется к краху сразу по трем путям

Существует множество путей краха мировых порядков. Тревожный признак нынешнего времени то, что Америка движется сразу по всем этим путям, сообщает Bloomberg. Военная катастрофа, растущий долг и непредсказуемость Трампа могут дать Китаю и России возможность создать новый мировой порядок.

Хал Брэндс

Ничто не длится вечно. Любому мировому порядку приходит конец. Римская империя объединила средиземноморский мир, пока не наступил ее упадок. Британский мировой порядок установился в 19 веке и закончился после двух мировых войн в 20 веке. Сегодня в нестабильном мире, возглавляемом непредсказуемой Америкой, возникает вопрос, не рушится ли нынешний мировой порядок во главе с США.

С 1945 года этот порядок обеспечивал глобальный мир, процветание и свободу. Это можно считать потрясающим успехом. Однако давление на него как со стороны конкурентов, так и со стороны его творцов постоянно растет. Чтобы оценить, насколько серьезными стали риски, следует рассмотреть различные варианты конца нынешнего мирового порядка.

Известный историк из Кембриджского университета Брендан Симмс предположил, что мировые порядки обычно заканчиваются одним из трех способов: поражение в войне или катастрофический провал системы сдержек; экономический упадок или расхождение между политическими и экономическими механизмами порядка; крах доверия к его руководящим правилам и нормам.

Порядок США оказался удивительно устойчивым, но вероятность его разрушения растет по мере того, как Америка накапливает риски по каждому из этих факторов. Хотя последние лидеры США, включая президента Дональда Трампа, предприняли важные шаги по укреплению этого порядка, нынешняя политика Америки все больше усугубляет эти опасности.

Крах порядка может наступить из-за его разрушения, истощения или самоуничтожения. Сегодня трудно исключить любой из этих мрачных финалов.

Как Америка взяла на себя роль лидера

Порядок – это правила и те, кто их устанавливает. Международные порядки включают в себя общепринятые нормы или принципы, призванные регулировать всеобщее поведение. Эти правила создаются и поддерживаются могущественными участниками и институтами. Многие державы стремились обустроить мир по своему желанию. Однако после Второй мировой войны американский порядок стал глобальным и самым успешным.

Урок, который американские политики вынесли из Второй мировой войны, заключался в том, что только безопасная, процветающая система может обеспечить благополучие самой Америки, поэтому США построили порядок, основанный на относительно свободной торговле, соблюдении прав человека и демократических ценностей, избегании агрессии и войн между крупными державами и официальном сотрудничестве для решения общих проблем.

Вашингтон использовал свою непревзойденную военную и экономическую мощь, чтобы поддерживать страны-единомышленники. По словам президента Гарри Трумэна, Америка "брала на себя ответственность, которую предназначил ей Всемогущий Господь", за "благополучие всего мира и грядущих поколений".

Не стоит заблуждаться – в основе этого принципа лежали интересы США, но поскольку Америка была очень могущественной и широко защищала свои интересы, такой порядок принес исторические выгоды для большей части мира.

В послевоенные десятилетия демократия превратилась из находящейся под угрозой исчезновения в доминирующую систему. Торговля процветала, а уровень жизни вырос сначала в свободном мире, а затем и везде, особенно после падения коммунизма. Мир, переживший две грандиозные войны между великими державами, следовавшие одна за другой, с 1945 года избегал глобальных конфликтов.

США возглавили всеобщий золотой век. Однако нынешнее давление на американский мировой порядок стало невозможно игнорировать.

Такие державы, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, которые стремятся к пересмотру нынешнего мирового порядка, бросают вызов системе, которую они считают опасной для своих нелиберальных режимов и геополитических амбиций. Глобальный Юг разочаровался в доминировании Запада. Сами США в последние десятилетия неоднозначно относятся к мировому лидерству. Угрозы их экономическому и военному превосходству стали более серьезными.

В странах-союзниках США существует убежденность в том, что сильная Америка по-прежнему необходима, и беспокойство по поводу разрушения порядка, установившегося после Второй мировой войны. Насколько реальна эта опасность? Давайте рассмотрим три способа краха нынешнего порядка.

Проигрыш в войне

Один из путей к кризису лежит через поражение или ослабление в войне. Ничто так не подрывает авторитет державы-гегемона, как унизительное поражение на поле боя. Афинская империя распалась после поражения в Великой Пелопоннесской войне. Британия выиграла Первую мировую войну, но так и не смогла оправиться от ее последствий.

На протяжении десятилетий Америка была единственной сверхдержавой. Как показала атака на ядерные объекты Ирана в прошлом месяце, Пентагон по-прежнему обладает мощью, не имеющей аналогов. Однако не стоит думать, что США непобедимы в военном отношении.

Перед Пентагоном стоит сложная проблема военной арифметики. Вызовы со стороны России в Европе, Ирана и его союзников на Ближнем Востоке, Китая и Северной Кореи в Азии могут истощить силы США. Сверхдержава с вооруженными силами, предназначенными для ведения одной войны, не может чувствовать себя безопасно в мире, где много различных и взаимосвязанных угроз. Опасность сокрушительного поражения в первую очередь исходит из западной части Тихого океана.

"Данные разведки не могут обманывать, – заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в 2023 году. – Китай готовится к войне, в первую очередь к войне с Соединенными Штатами". Китайская угроза реальна "и может стать неотвратимой", – отметил в этом году министр обороны США Пит Хегсет. Это лишь два из множества тревожных заявлений американских представителей.

Пекин наращивает силы и отрабатывает действия для нападения на Тайвань или другое место в западной части Тихого океана. Он спешит создать ядерный арсенал, который будет соответствовать, а возможно, и превосходить американский. Тем временем правительство Си Цзиньпина запасается продовольствием, топливом и другими ресурсами. Конечно, Си Цзиньпин предпочел бы вытеснить Америку из западной части тихоокеанского региона мирным путем. Тем не менее он готовится к войне.

Война между США и Китаем приведет к цепи экономических кризисов и создаст серьезные риски ядерной эскалации. В случае поражения Америки, что вполне вероятно, ущерб для американского мирового порядка будет огромным.Американские альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе начнут распадаться. Побежденные вооруженные силы США будут с трудом справляться с функциями контроля за порядком в других частях мира. "Траектория должна измениться, – считает глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Самуэль Папаро. – Америка не реагирует на угрозы так срочно, как того требует ситуация".

Справедливости ради следует отметить, что есть и положительные стороны. С конца 2023 года Израиль с американской помощью наносит удары по Ирану и его союзникам. США и их союзники по Организации Североатлантического договора использовали конфликт на Украине для ослабления российской мощи.

Трамп может поставить себе в заслугу то, что союзники согласились тратить 3,5% ВВП на оборону и еще 1,5% на сопутствующие инвестиции. Со временем эти расходы укрепят военные позиции демократического мира. Однако общемировое напряжение остается реальным, тенденции в Азии выглядят угрожающими, а США, похоже, все еще не осознают, что могут проиграть Третью мировую войну.

Американские военные расходы составляют менее 3,5% ВВП, что является одним из самых низких показателей со времен Второй мировой войны. В следующем году эти расходы могут сократиться. По сообщениям, запасы снарядов и средств противоракетной обороны невелики и стали еще меньше после недавних событий на Ближнем Востоке.

С разрушенной судостроительной промышленностью и слабой индустриальной базой Америке будет трудно пополнять ресурсы, которые она истратит на начальном этапе боевых действий. "Нельзя забывать о дефиците материальных средств, – утверждает Самуэль Папаро. – Страна, которая не в состоянии восполнить потери на поле боя, не сможет победить в сложной войне между крупными державами".

Никто, даже Си Цзиньпин, не знает точно, насколько боеспособны не испытанные в боях вооруженные силы Китая. Однако по мере того, как меняется военное соотношение сил в Тихоокеанском регионе, возрастает опасность катастрофы, которая разрушит существующий порядок.

Экономический коллапс

Порядок не обязательно должен быть уничтожен моментально. Он также может разрушиться, если ведущая держава не способна или не хочет поддерживать экономические механизмы, обеспечивающие работу системы. Британский порядок рухнул, когда в результате двух мировых войн Британская империя обанкротилась. Американский порядок уже давно опирается на два экономических столпа.

Первый – это экономические и финансовые возможности для поддержания глобальной мощи Америки, в том числе для финансирования военного потенциала, который сдерживает угрозы со стороны держав-соперников США. Вторая основа состоит из экономических механизмов, которые укрепляют стратегические обязательства: мировое экономическое доминирование, торговые и инвестиционные связи между Вашингтоном и его союзниками, благодаря которым они заинтересованы в сохранении мира под руководством США.

Обе эти основы оказались на удивление прочными. Несмотря на все разговоры об упадке, доля Америки в мировом ВВП остается примерно такой же, как в 1970-х годах. Доллар доминирует в мировой торговле и финансах. Иностранные инвесторы уже давно готовы поддерживать доминирование доллара и финансировать крупные дефициты США, поскольку эти договоренности помогают Вашингтону соблюдать свои союзнические обязательства и сохранять военную мощь. Когда экономические механизмы, лежащие в основе мирового порядка, устаревают или становятся неравномерными, их обычно пересматривают, как это произошло, когда США отказались от золотого стандарта в 1971 году и перешли к нынешней системе плавающих валютных курсов.

Тем не менее существуют три реальных вызова экономической структуре мирового порядка: расточительность, протекционизм и политизация, и все три фактора усугубляются.

Первый вызов – это расточительность. Четверть века назад у США был профицит бюджета. Теперь это бесконечный дефицит. Государственный долг США составляет около 100% ВВП. Скоро он преодолеет отметку в 119%, которой Америка достигла после окончания Второй мировой войны. Если уровни расходов и налогообложения, закрепленные в "одном большом красивом законопроекте" Трампа, станут постоянными, то к 2050 году долг может превысить 200% ВВП.

По мере роста долга и дефицита процентные платежи будут увеличиваться, а стоимость займов – расти, сдерживая рост и вытесняя расходы на оборону. В какой-то момент подобная расточительность может подорвать гегемонию доллара, ослабив глобальную мощь Америки, например, ее возможности по установлению санкций, и усугубив все остальные экономические проблемы.

Не существует надежной формулы, позволяющей определить, где именно находится та опасная граница, когда постоянное небрежение в бюджетно-финансовой сфере в конце концов сделает глобальное лидерство невозможным или повлечет за собой другие серьезные геополитические последствия. Похоже, что США намерены это выяснить.

Второй фактор – это протекционизм. США никогда не стеснялись пересматривать экономические отношения с партнерами. Вспомним жестокие торговые бои с Японией в 1980-х годах. Особое пристрастие Трампа к введению пошлин может иметь более длительные и разрушительные последствия.

Союзники США жалуются, что из-за пошлин становится труднее увеличивать расходы на оборону. Чем больше США ссорятся с союзниками по причинам торговли, тем больше они подрывают коллективную сплоченность и устойчивость, необходимую для того, чтобы одержать победу над Китаем, который делает успехи во всех сферах от судостроения до искусственного интеллекта.

На конференции, которую я недавно посетил в Токио, главной темой было обсуждение того, что Китай ставит под угрозу безопасность Азии, а Америка угрожает процветанию региона. Относительно открытая международная экономическая политика когда-то связывала Америку и ее союзников. Высокие пошлины и постоянные торговые войны могут разделить бывших союзников.

Третья угроза – это политизация. Кампания Трампа против независимости Федеральной резервной системы грозит подорвать аполитичное и компетентное управление экономикой США и ослабить способность ФРС выступать в качестве глобальной стабилизирующей системы во время кризиса. Самовольное введение Трампом пошлин в политических спорах по поводу миграции, наркотиков или государственных проблем его нелиберальных оппонентов превращает Америку в источник геоэкономических потрясений.

Трамп слишком вольно играет с глобальной экономикой. Вряд ли другие страны захотят поддерживать такую сверхдержаву в течение долгого времени.

Трамп нарушает все правила

Ни одна система порядка не может процветать, если ее ключевые правила постоянно нарушаются или игнорируются. Как только в конце холодной войны стало ясно, что Советский Союз больше не будет навязывать Восточной Европе социалистический режим, региональный порядок, который был выстроен СССР, рухнул.

Американский порядок включает в себя ключевые принципы от свободы всех людей и противодействия распространению ядерного оружия до защиты прав человека и запрета на захват территорий соседних государств. Хотя Америку можно обвинить в стремлении к гегемонии и лицемерии, ее отстаивание этих правил помогло создать сравнительно цивилизованный и процветающий мир. Сегодня, к сожалению, эти правила нарушаются как противниками, так и союзниками.

Свобода судоходства находится под угрозой от Красного моря, где хуситы угрожают проходящим судам, до западной части Тихого океана, где Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, тогда как в Арктике Россия претендует на международные воды вдоль Северного морского пути. Нарушаются стандарты в области прав человека. Хорошо известно жестокое отношение китайского правительства к уйгурам, которое должно было стать пережитком прошлого.

Рост числа межгосударственных войн и территориальных захватов свидетельствует о том, что сдерживание агрессии становится все слабее. Между тем, администрация США, которая неоднозначно относится к демократическим нормам внутри страны, заняла двусмысленную позицию по защите ключевых принципов за рубежом.

Надо отдать должное Трампу за то, что он решил выступить против расширения ядерной программы Ирана, нанеся удар по иранским ядерным объектам. Трамп противостоял хуситам более жестко (хотя и недолго), чем президент Джо Байден.

Если Трамп найдет способ поддержать Украину, он продолжит политику Байдена по противостоянию захвату территорий силой. К сожалению, помимо ослабления поддержки со стороны США демократии и прав человека в других странах, Трамп с помощью своих заявлений бросает вызов ключевому принципу запрета на захват территорий.

Президент хотел захватить Панамский канал, аннексировать Канаду и присоединить Гренландию (автономную территорию своего союзника по НАТО Дании) против воли ее жителей. Он заявил, что США могут использовать экономическое давление или военную силу для расширения своих территорий. Запрет на территориальную экспансию является фундаментальным, потому что его нарушение может повергнуть мир в хаос прежних времен. Если Америка сама отступит от этого принципа, она станет соучастницей разрушения своего собственного порядка.

Конец того мира, который мы знаем

Президент Билл Клинтон говорил, что те, кто поставил против Америки, проиграли. То же самое можно сказать и об американском мировом порядке. В начале 1960-х годов Генри Киссинджер утверждал, что Америка и созданная ею система движутся к катастрофе. За прошедшие с тех пор десятилетия конец американского порядка часто предсказывали, но он не наступал.

Тот факт, что этот порядок сохранялся на протяжении многих поколений, говорит о его устойчивости и огромных усилиях, которые Америка и ее союзники прилагают для его защиты, когда он находится под угрозой. Однако не стоит надеяться на то, что все хорошее будет длиться вечно, или на то, что США защищены от тех опасностей, которые привели к крушению старого порядка.

Сложно определить, где опасность превращается в катастрофу, а слабые стороны мирового порядка становятся фатальными. Несомненно лишь то, что Америка будет сожалеть об этом моменте, когда он наступит.

Мировые порядки меняются, а перемены полезны. Однако полная гибель мирового порядка мирным или насильственным путем обычно становится глобальным историческим событием. Для формирования пост-американской эпохи лучше всего подходит Китай, имеющий противоположный взгляд на мироустройство. То, что придет на смену порядку, управляемому относительно просвещенной сверхдержавой, почти наверняка не будет так же хорошо для мира или для Америки, как система, которая установилась с 1945 года.

Конец нынешнего мирового порядка может наступить в результате острого и кровавого столкновения в западной части Тихого океана, затяжного кризиса, вызванного расточительностью и протекционизмом или как последствие печальной неактуальности данной системы из-за постоянного нарушения установленных правил. Возможно, гибель американского порядка однажды произойдет на пересечении этих трех опасных путей.

Благодаря историческим примерам мы знаем, что существует множество путей краха мировых порядков. Тревожным признаком нынешнего времени является то, что Америка движется сразу по всем этим путям.

Хэл Брэндс – обозреватель Bloomberg Opinion и заслуженный профессор в Школе перспективных международных исследований им. Генри Киссинджера Университета Джонса Хопкинса. Брэндс также является старшим научным сотрудником Американского института предпринимательства.